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Авторы «Человека-паука: Новый день» вдохновлялись играми Insomniac

Дмитрий Кинский
22 июля 13:41
105
1 минута на чтение
Режиссер «Человека-паука: Новый день» Дестин Дэниел Креттон рассказал, что творческая команда вдохновлялась играми Insomniac.
Сам постановщик не геймер, но в Marvel's Spider-Man ему довелось поиграть.
Я играл в нее. И меня окружают люди, которые одержимые геймеры. Многие из нашего каскадерского отдела любили игры <Insomniac>. Они делали скриншоты, приносили их и спрашивали: «Мы можем повторить этот трюк?» Это был отличный источник вдохновения.
Также авторы вдохновлялись мультфильмом «Через вселенные» и предыдущими лентами про дружелюбного соседа.
Не было ни одного места, где бы мы не пытались найти, знаете, вещи, которые мы могли бы повторить в нашем фильме и которых раньше не было в лайв-экшенах.
Премьера состоится 31 июля.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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