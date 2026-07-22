Авторы «Человека-паука: Новый день» вдохновлялись играми Insomniac

Режиссер «Человека-паука: Новый день» Дестин Дэниел Креттон рассказал, что творческая команда вдохновлялась играми Insomniac.
Сам постановщик не геймер, но в Marvel's Spider-Man ему довелось поиграть.
Я играл в нее. И меня окружают люди, которые одержимые геймеры. Многие из нашего каскадерского отдела любили игры <Insomniac>. Они делали скриншоты, приносили их и спрашивали: «Мы можем повторить этот трюк?» Это был отличный источник вдохновения.
Также авторы вдохновлялись мультфильмом «Через вселенные» и предыдущими лентами про дружелюбного соседа.
Не было ни одного места, где бы мы не пытались найти, знаете, вещи, которые мы могли бы повторить в нашем фильме и которых раньше не было в лайв-экшенах.