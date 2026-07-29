Авторы Clair Obscur: Expedition 33 вдохновлялись «Атакой титанов» и «Блич»

Одним из источников вдохновения для сюжета Expedition 33 стала «Атака титанов». Мне очень нравится идея группы персонажей, сражающихся вместе, и особенно мне нравятся униформы. Когда вы видите персонажа из «Атаки титанов», вы сразу понимаете, откуда он — из-за униформы. Я хотел сделать то же самое в Expedition 33.