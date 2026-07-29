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Авторы Clair Obscur: Expedition 33 вдохновлялись «Атакой титанов» и «Блич»

Дмитрий Кинский
29 июля 15:18
201
1 минута на чтение
Геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош признался, что одним из источников вдохновения для игры стало аниме «Атака титанов».
Это отразилось, например, на форме главных героев.
Одним из источников вдохновения для сюжета Expedition 33 стала «Атака титанов». Мне очень нравится идея группы персонажей, сражающихся вместе, и особенно мне нравятся униформы. Когда вы видите персонажа из «Атаки титанов», вы сразу понимаете, откуда он — из-за униформы. Я хотел сделать то же самое в Expedition 33.
Что касается дизайна персонажей, то ведущий концепт-художник Алан Рейно вдохновлялся аниме «Блич».
Напомним, фанаты игры уже неоднократно подмечали, что между Clair Obscur: Expedition 33 и «Атакой титанов» много параллелей.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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