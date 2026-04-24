Авторы «Пространства» раскритиковали «Звездные войны» за бесконечные сюжетные повторы

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Куда скатился «Звёздный путь»? Что происходит с франшизой в эпоху Алекса Курцмана
Новости

Андрей Квасков
24 апреля 15:51
289
1 минута на чтение
Тай Фрэнк и Дэниел Абрахам, пишущие под псевдонимом Джеймс Кори, высказались о проблемах крупных франшиз вроде «Звездных войн» и «Звездного пути».
Тай Фрэнк и Дэниел Абрахам
Мы живём в мире, где любую крупную вселенную принято доить бесконечно. «Звездных войны» никогда не закончатся.

Там уже тысячу раз рассказали одну и ту же историю. Злую Империю побеждали снова и снова — и она всегда возвращается. Отважные повстанцы снова и снова побеждают её новую версию. Это бесконечное повторение. У «Звездного пути» та же история. Если у тебя есть большая вселенная, от тебя ждут, что ты будешь возвращаться к ней снова и снова до самой смерти, а потом кто-то другой подхватит и продолжит. Нам с Дэниелом это не нравится. Нам нравятся финалы. Нам нравится дойти до точки.
Авторы «Пространства» понимают финансовые причины, по которым такие IP не могут остановиться, но сами стараются не поддаваться этому искушению.
Тай Фрэнк и Дэниел Абрахам
Довольно рано мы с Дэниелом разделили творческую и финансовую стороны. Мы не принимаем креативные решения исключительно ради денег. И, думаю, из-за этого мы оба больше довольны своей карьерой.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты