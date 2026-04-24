Авторы «Пространства» раскритиковали «Звездные войны» за бесконечные сюжетные повторы

Тай Фрэнк и Дэниел Абрахам, пишущие под псевдонимом Джеймс Кори, высказались о проблемах крупных франшиз вроде «Звездных войн» и «Звездного пути».
Мы живём в мире, где любую крупную вселенную принято доить бесконечно. «Звездных войны» никогда не закончатся.
Там уже тысячу раз рассказали одну и ту же историю. Злую Империю побеждали снова и снова — и она всегда возвращается. Отважные повстанцы снова и снова побеждают её новую версию. Это бесконечное повторение.
У «Звездного пути» та же история. Если у тебя есть большая вселенная, от тебя ждут, что ты будешь возвращаться к ней снова и снова до самой смерти, а потом кто-то другой подхватит и продолжит. Нам с Дэниелом это не нравится. Нам нравятся финалы. Нам нравится дойти до точки.
Авторы «Пространства» понимают финансовые причины, по которым такие IP не могут остановиться, но сами стараются не поддаваться этому искушению.
Довольно рано мы с Дэниелом разделили творческую и финансовую стороны. Мы не принимаем креативные решения исключительно ради денег. И, думаю, из-за этого мы оба больше довольны своей карьерой.
