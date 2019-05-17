Писатель Нил Гейман рассказал изданию Radio Times о случае со съёмок мини-сериала «Благие знамения», где он выступает шоураннером. Оказывается, Amazon и «Би-би-си» планировали вырезать из сценария один фрагмент или даже обыграть его как-то иначе, потому что он получался слишком дорогим. Речь идёт о сожжении ведьмы Агнес Наттер — эту героиню придумал Терри Пратчетт («Благие знамения» — их общий с Гейманом роман).

По сюжету Агнес жила в Англии XVII века и написала книгу «Хорошие и точные предсказания Агнес Наттер, ведьмы», которая плохо продавалась, поскольку предсказания оказывались обыденными, загадочными и абсолютно верными. Женщину сожгли на костре, но, так как она всё предвидела, заранее запаслась порохом и гвоздями. Из-за этого погибли все, кто участвовал в сожжении. Именно Агнес когда-то предсказала наступление апокалипсиса, который и пытаются в наши дни отменить главные герои.

Авторы сериала «Благие знамения» едва не вырезали сцену сожжения ведьмы — за эпизод вступился Нил Гейман 1

Студия посчитала, что аутентичная сцена получился слишком дорогой, однако Гейман настоял, чтобы всё оставили без изменений.

Это большая большая, сложная и безумно дорогая сцена, с подготовленными ко взрыву кострами и огромной массовкой в костюмах. Всё должно было выглядеть как английская деревня 1640-х годов, и, разумеется, все хотели обставить эту сцену подешевле. Кто-то предложил показать эту сцену при помощи старинной ксилографии и дать закадровый голос, но я подумал «нет». Потому что я ввёл в историю элементы вроде Кроули и подмены детей, а Терри придумал Агнес Наттер.

Так что, если бы я вырезал сцену с Агнес, то я бы подвел человека, благодаря которому и получил эту работу. Терри бы перевернулся в своей могиле.

Нил Гейман, писатель

«Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывают о библейском Апокалипсисе, который неизбежно наступит в грядущую субботу. Непримиримые враги — демон Кроули и ангел Азирафаель — лезут из кожи вон, чтобы его предотвратить. В большую игру вступают охотники на ведьм и четыре осовремененных всадника Апокалипсиса (среди которых любимый многими СМЕРТЬ). Одна из сюжетных линий обыгрывает мотивы фильма «Омен» — она посвящена мальчику-Антихристу.

Все шесть часовых эпизодов выйдут на Amazon 31 мая.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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