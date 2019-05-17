Авторы сериала «Благие знамения» едва не вырезали сцену сожжения ведьмы — за эпизод вступился Нил Гейман Кот-редактор 17.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Писатель Нил Гейман рассказал изданию Radio Times о случае со съёмок мини-сериала «Благие знамения», где он выступает шоураннером. Оказывается, Amazon и «Би-би-си» планировали вырезать из сценария один фрагмент или даже обыграть его как-то иначе, потому что он получался слишком дорогим. Речь идёт о сожжении ведьмы Агнес Наттер — эту героиню придумал Терри Пратчетт («Благие знамения» — их общий с Гейманом роман). По сюжету Агнес жила в Англии XVII века и написала книгу «Хорошие и точные предсказания Агнес Наттер, ведьмы», которая плохо продавалась, поскольку предсказания оказывались обыденными, загадочными и абсолютно верными. Женщину сожгли на костре, но, так как она всё предвидела, заранее запаслась порохом и гвоздями. Из-за этого погибли все, кто участвовал в сожжении. Именно Агнес когда-то предсказала наступление апокалипсиса, который и пытаются в наши дни отменить главные герои. Студия посчитала, что аутентичная сцена получился слишком дорогой, однако Гейман настоял, чтобы всё оставили без изменений. Это большая большая, сложная и безумно дорогая сцена, с подготовленными ко взрыву кострами и огромной массовкой в костюмах. Всё должно было выглядеть как английская деревня 1640-х годов, и, разумеется, все хотели обставить эту сцену подешевле. Кто-то предложил показать эту сцену при помощи старинной ксилографии и дать закадровый голос, но я подумал «нет». Потому что я ввёл в историю элементы вроде Кроули и подмены детей, а Терри придумал Агнес Наттер. Так что, если бы я вырезал сцену с Агнес, то я бы подвел человека, благодаря которому и получил эту работу. Терри бы перевернулся в своей могиле. Нил Гейман, писатель «Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывают о библейском Апокалипсисе, который неизбежно наступит в грядущую субботу. Непримиримые враги — демон Кроули и ангел Азирафаель — лезут из кожи вон, чтобы его предотвратить. В большую игру вступают охотники на ведьм и четыре осовремененных всадника Апокалипсиса (среди которых любимый многими СМЕРТЬ). Одна из сюжетных линий обыгрывает мотивы фильма «Омен» — она посвящена мальчику-Антихристу. Все шесть часовых эпизодов выйдут на Amazon 31 мая. Читайте также Все серии «Благих знамений» выйдут на Amazon 31 мая 14.02.2019 Сатану в сериале озвучит Бенедикт Камбербэтч. Сериал «Благие знамения»: актёрский состав, сценарий, дата выхода и другие подробности 17.02.2019 Собрали всё, что нам известно об экранизации романа Нила Геймана и Терри Пратчетта. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: