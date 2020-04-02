Режиссер «Шазама!» Дэвид Сандберг в интервью ComicBook рассказал, что он планирует начать съемки второй части в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса.

Посмотрим, как долго продлится <пандемия>, но мы планируем начать съемки в этом году. Впрочем, кто знает, как все обернется? Сейчас откладывают производство многих фильмов, так что посмотрим, что будет с «Шазамом!». Я все еще работаю над сценарием. <…> Посмотрим, какая ситуация будет через пару месяцев.

Сейчас команда работает над будущей картиной из дома.

У нас есть задачи, которые мы можем выполнять удаленно. Все планерки мы проводим через Zoom. Я никогда раньше не слышал об этом приложении, а теперь только его и использую. Да, это не так уж странно для нас. Разве что находимся дома больше обычного. Я сижу и изучаю новый софт, провожу небольшие тесты и так далее.

Кроме того, постановщик собирается пересмотреть первую часть. По его словам, прежде он никогда этого не делал. Обычно он заканчивает работу над каким-то фильмом и двигается дальше.

«Шазам!» вышел весной прошлого года и собрал 365 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. Критики и зрители тепло встретили картину, на сайте Metacritic у нее 71 балл из 100 возможных.

Продолжение должно выйти 31 марта 2022 года, однако премьеру могут сместить, если изменится график работы.