«Азбука» издаст серию французских фантастических комиксов «Валериан»

Издательство «Азбука» готовит к выпуску серию французских фантастических комиксов «Валериан», по мотивам которых выходит одноимённый фильм Люка Бессона.

Вот как звучит официальная аннотация:

Просим любить и жаловать — впервые на русском языке выйдет классическая история Пьера Кристин и Жан-Клода Мезьера «Валериан»! Мы уже отправили в печать увесистый том «Валериан. Книга 1» и с нетерпением ждем его выхода. Эта серия станет настоящей находкой для читателей — дебютный выпуск саги был опубликован в журнале «Pilote» еще в 1967 году, и с тех пор на истории выросли поколения французских любителей sci-fi, комикс разошелся по миру тиражом более 10 миллионов экземпляров и был переведен на десятки языков.

Нас ждут захватывающие приключения пространственно-временного агента Валериана и его рыжеволосой напарницы Лорелин, искрометный юмор и дух старой школы космооперы. Валериан — отличный парень, но не идеальный герой. Он опаздывает на встречи с начальством и не всегда уверен, стоит ли спасать мир или лучше дождаться приказа от руководства, так что если вам надоела серьезная супергероика — это история для вас. Говорят, что сам Джордж Лукас вдохновлялся «Валерианом» при создании «Звёздных войн», а знаменитая сцена с принцессой в золотом купальнике — вовсе не его выдумка, а отсылка к эпизоду графической истории. В любви к серии неоднократно признавался Люк Бессон, и он пошёл дальше заимствований: 21 июля на экраны выйдет экранизация комикса — фильм «Валериан и город тысячи планет».