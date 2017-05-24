Новый трейлер фильма «Валериан и город тысячи планет»

Космический боевик Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» обзавёлся вторым трейлером — таким же ярким, пёстрым, красочным и не вполне информативным, как первый.

Трейлеры «Валериана» трудно разбирать, так как от первоисточника, серии комиксов Жан-Клода Мезье и Пьера Кристена, Бессон явно решил оставить только самих главных героев. «Город тысячи планет», несмотря на созвучие названий, имеет мало общего с выпуском «Империя тысячи планет». В трейлере закадровый голос и герои проговорили ту же завязку, о которой говорилось ранее в анонсах. События разворачиваются на планете Альфа, в «городе тысячи планет», населённом видами со всех концов Галактики. Альфе угрожает неведомая «тёмная сила», и космическим суперагентам Валериану и Лорелин (ударение поставили на первый слог, хотя она, по идее, француженка) дано всего несколько дней, чтобы разобраться с этой проблемой.

Зато чего трейлер даёт в достатке, так это компьютерной графики. Живыми в этом ролике были разве что лица актёров. Зато такого разнообразия нарисованных инопланетян в одном фильме сразу мы, кажется, ещё не видели.