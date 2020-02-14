Издательство «Азбука» объявило, что выпустит книгу «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта, которая будет сопровождаться иллюстрациями французского художника Франсуа Баранже.

Компания рассчитывает, что иллюстрированный роман появится в продаже к 83-й годовщине смерти мастера ужасов — Лавкрафт ушёл из жизни 15 марта 1937 года. Свой успех он снискал только после кончины.

Разворот обложки:

Разворот суперобложки:

У Франсуа Баранже довольно интересная карьера. Например, он работал над концепт-артами для Heavy Rain от Quantic Dream. Также он приложил руку к таким фильмам, как «Артур и минипуты», «Гарри Поттер и Дары смерти», «Принц Персии: Пески времени» и «Красавица и Чудовище». В 2004 году художник трудился над вдохновленной творчеством Лавкрафта серией комиксов Freaks Agency. А в 2014 году он дебютировал в качестве писателя с романом Dominium Mundi.