Издательство «Азбука» объявило, что выпустит книгу «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта, которая будет сопровождаться иллюстрациями французского художника Франсуа Баранже.

Компания рассчитывает, что иллюстрированный роман появится в продаже к 83-й годовщине смерти мастера ужасов — Лавкрафт ушёл из жизни 15 марта 1937 года. Свой успех он снискал только после кончины.

Разворот обложки:

«Азбука» выпустит книгу «Зов Ктулху» с иллюстрациями Франсуа Баранже 9

Разворот суперобложки:

«Азбука» выпустит книгу «Зов Ктулху» с иллюстрациями Франсуа Баранже 7

 

У Франсуа Баранже довольно интересная карьера. Например, он работал над концепт-артами для Heavy Rain от Quantic Dream. Также он приложил руку к таким фильмам, как «Артур и минипуты», «Гарри Поттер и Дары смерти», «Принц Персии: Пески времени» и «Красавица и Чудовище». В 2004 году художник трудился над вдохновленной творчеством Лавкрафта серией комиксов Freaks Agency. А в 2014 году он дебютировал в качестве писателя с романом Dominium Mundi.

Читайте также

Остров Ктулху и города древних рас: путеводитель по нечеловеческим руинамЛавкрафта

Остров Ктулху и города древних рас: путеводитель по нечеловеческим местам Лавкрафта

 25.06.2019

На Земле, согласно мифам Ктулху, немало циклопических городов, воздвигнутых нечеловеческими расами. Трепещите, ибо мы отправляемся в Р’льех и за Хребты безумия!

Флэш Гордон и Бак Роджерс: герои ретро-фантастики 45

Флэш Гордон и Бак Роджерс: герои ретро-фантастики

 30.06.2019

История главных героев фантастики 1930-х годов. Над ними смеялись — но их любили, и они изменили многое.

Каркоза, Юггот и далее: путеводитель по иным мирам Лавкрафта

Каркоза, Юггот и далее: иные миры Лавкрафта

 10.07.2019

Мы отправляемся в миры, отделённые от нашего бездной времени и пространства и недоступные человеческому пониманию!

Селефаис, Ултар, Кадат: путеводитель по Миру грёз Лавкрафта 14

Селефаис, Ултар, Кадат: путеводитель по Миру грёз Лавкрафта

 14.07.2019

Истории о нём так отличаются от «Мифов Ктулху», что некоторые даже не считают их частью одной вселенной. Но у Лавкрафта связано всё — и мы попробуем понять, как именно!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.