«Baldur's Gate 3 позволила нам воплотить безумную идею» — глава Larian о будущем проекте

Глава Larian Свен Винке посвятил пост второй годовщине с момента релиза Baldur’s Gate 3, в котором затронул будущий проект.
Свен Винке
Даже не верится, что прошло всего два года. Это действительно изменило жизнь. Наверное, об этом стоит написать когда-нибудь мемуары. Но я могу испортить самый главный секрет. BG3 позволила нам воплотить нашу новую безумную затею.
О чем будет новая игра, неясно, но исходя из слов разработчика, геймерам стоит готовиться к порции веселья.
Свен Винке
Что из этого получится, никто не знает. Однако могу заверить, что мы усердно работаем над тем, чтобы вы получили массу удовольствия. Море веселья. Неожиданным образом. И мне не терпится показать вам это, но придется набраться терпения. Это того стоит.
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