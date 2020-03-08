В одном из недавних интервью Бен Аффлек признался, что ему нравилось играть Брюса Уэйна и Темного рыцаря больше в «Бэтмене против Супермена», чем в «Лиге справедливости».

Во время работы над «Лигой справедливости»… иногда все шло хорошо и плавно, а иногда казалось, что проблемы возникают одна за другой.

Также актер рассказал, что изначально он понятия не имел, насколько Бэтмен культовый персонаж.

До тех пор, пока меня не назначили на эту роль. Это случилось в то время, когда интернет стал более тесно переплетаться с кинобизнесом. Фан-сайты, отношения с фанатами, студии, авторы комиксов и многое другое менялось и развивалось.

Бен был счастлив играть Темного рыцаря, но проблемы во время производства «Лиги справедливости» отбили у него весь энтузиазм.