Вчера журналист The New York Times Брук Барнс выпустил объемное интервью с Беном Аффлеком, в котором актер признается в собственных слабостях и объясняет, почему он отказался от роли Бэтмена в фильме Мэтта Ривза. Мы выделили из материала самые важные моменты.

В первую очередь артист признался, что у него серьезные проблемы с алкоголем.

Люди с навязчивым поведением, среди которых я сам, все время испытывают дискомфорт, от которого они пытаются избавиться. С помощью еды, алкоголя, секса, азартных игр, покупок или чего-то еще. Но в конечном итоге это только портит твою жизнь. Поэтому ты усиленно продолжаешь повторять эти действия, чтобы избавиться от дискомфорта. И тогда начинается настоящая боль. Это порочный круг, который ты не в силах разорвать. По крайней мере, так случилось со мной.

По словам Аффлека, какое-то время он пил вполне себе в меру, однако в 2015-2016 годах, когда начал распадаться его брак, он слетел с катушек. А его пьянство в свою очередь только ухудшало отношения в семье. В 2018-м он развелся с Дженнифер Гарнер. Теперь же он признается, что это самое большое сожаление в его жизни. При этом Бен избавился от чувства стыда, поскольку оно делало только хуже и отравляло его самого.

Зацикливаться на неудачах и заниматься самобичеванием — не особо полезная штука для меня. Безусловно, я допустил ошибки. И, конечно, я сделал то, о чем сожалею. Но вы должны брать себя в руки и учиться на этом. Учиться больше и пытаться двигаться вперед.

Что касается сольного фильма про Бэтмена, то Бен отказался от участия в нем из-за того, что боялся очередного срыва. Да и проблемы во время съемкок «Лиги справедливости» не добавляли уверенности актеру.

Я показал кое-кому сценарий «Бэтмена». И этот человек мне сказал: «Я думаю, что это хороший сценарий. А еще я думаю, что ты упьешься до смерти, если переживешь снова то, что только что пережил».

Возвращаясь к теме алкоголизма, Аффлек вспомнил о своем детстве. В частности, он рассказал, что до 19 лет практически не видел своего отца трезвым.

Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что мой папа делал все, что мог. В моей семье было много алкоголизма и психических заболеваний. Это сильное наследие, которое непросто побороть. Мне потребовалось много времени, чтобы без малейшего колебания признаться самому себе, что я — алкоголик.

Младший брат Бена — Кейси — тоже был алкоголиком. Их бабушка по отцовской линии покончила жизнь самоубийством в мотеле, когда ей было 46 лет. Дядя застрелился из дробовика. А тетя была героиновой наркоманкой.

Одна из вещей, которую люди зачастую упускают из виду во время восстановления, это то, что процесс прививает определенные ценности. Будьте честными. Будьте ответственными. Помогайте другим людям. Извиняйтесь, когда вы неправы.

Тем не менее жизнь и карьера актера постепенно налаживаются. Например, скоро выйдет спортивная драма «Вне игры» (The Way Back), в которой Аффлек сыграл тренера-алкоголика, взявшего под свое крыло баскетбольную команду. По словам Бена, для него этот фильм был очень терапевтическим. Того же мнения придерживается его постановщик Гэвин О’Коннор. В картине даже есть момент, где герой Аффлека извиняется перед своей бывшей женой и просит прощение за то, что разрушил брак. Режиссер считает, что для актера это был очень личный момент, который он сравнил с открытием шлюза — настолько эта сцена получилась мощной.