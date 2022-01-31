Бенедикт Камбербэтч сыграет в фильме про будущее, где люди очень много работают

Кинокомпания HanWay Films запустила в производство фантастический фильм «Утро» (в оригинале Morning), постановкой которого займется режиссер «Макбета» и «Кредо убийцы» Джастин Курзель.

Главные роли исполнят Лора Дерн («Большая маленькая ложь»), Ноа Джуп («Тихое место») и Бенедикт Камбербэтч («Шерлок»).

Действие картины развернется в недалеком будущем, когда люди используют искусственное солнце и принимают таблетки, чтобы избавиться от необходимости спать и больше работать.

Когда начнутся съемки и выйдет фильм, пока неизвестно.