Компания Hobby World и создатели коллекционной карточной игры «Берсерк. Герои» представляют новый конкурс для художников и иллюстраторов. Всё очень серьёзно — призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей.

Участникам предлагается выбрать одну из стихий (сторон в игре) и представить персонажа этой стихии в стилистике жанра «стимпанк», ведь в мире Лаар грядёт техническая революция. Вот как звучит описание конкурса:

Магия — это, конечно, хорошо, но ведь наука надёжнее! В Лааре грядет Расцвет Технологий. Гномы изобретают паровой двигатель, эльфы берутся за пушки, тролли и русалки не прочь обзавестись дополнительными механическими руками и хвостами, темные маги Соултрада и сумраков готовят автоматизированных монстров, а наемники отложили мечи и взялись за пистолеты!

Готовые работы нужно прислать до 9 июня в этот альбом группы «Вконтакте». Один участник может прислать сколько угодно своих рисунков, но одна иллюстрация может претендовать лишь на одну номинацию.

Вот здесь можно ознакомиться с основными правилами и изучить референсы разных стихий. Есть несколько нюансов — например, участник должен быть подписан на группы всех информационных партнёров (включая и паблик «Мира фантастики»!). Кроме того, художникам стоит соблюдать «прозрачность» процесса и выкладывать свои черновики и наброски в отдельный альбом (т. н. WIP — work in progress, «этапы работы»). Также издательство оставляет за собой право использовать иллюстрации для будущих карт «Берсерка» с указанием имени художника.

От «Мира фантастики» судить конкурс будет художник-оформитель Вячеслав Ястремский.

Удачи!