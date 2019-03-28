Bethesda наконец-то выпустила The Elder Scrolls: Blades — мобильный спин-офф в популярной фэнтези-вселенной. Игра уже доступна в магазинах Google Play и App Store, она поддерживает русский язык.

Однако просто так поиграть в неё не получится — нужно сперва оставить заявку на сайте, и, если вам повезёт, то компания выберет вас в числе счастливчиков. Всего будет несколько волн запуска в раннем доступе. Впрочем, сейчас ознакомиться с Blades можно благодаря стримерам или обозревателям, никаких ограничений на публикации издатель не вводил.

Пока что в игре доступны два режима: одиночная кампания «Город» и случайно сгенерированные подземелья в «Бездне». А мультиплеерную «Арену», где игроки будут драться друг с другом, добавят уже после релиза. С полным списком поддерживаемых устройств можно ознакомиться в разделе FAQ на сайте Bethesda. Позднее издатель планирует выпустить Blades на PC и консоли.

Пока неизвестно, когда именно выйдет игра. Первоначально её представили ещё на E3 2018 и планировали выпустить в сентябре, но позднее дату переносили и переносили. Посмотреть на геймплей можно в этом видео с презентации.