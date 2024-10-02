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BioWare вернулась! Критикам понравилась Dragon Age: The Veilguard
Дмитрий Кинский
28 октября 18:35
288
1 минута на чтение
В 18:00 по МСК спало эмбарго на обзоры Dragon Age: The Veilguard, и многие издания уже поделились своими впечатлениями от грядущей ролевой игры.
Средняя оценка на Metacritic на момент написания заметки составляет 84 балла из 100 возможных.
Если кратко, то в целом критики остались довольны игрой. Кто-то называет ее лучшей в истории BioWare, а кто-то — просто хорошей RPG. Но в одном большинство журналистов сходится: студия наконец вернулась!
Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится вечером 31 октября.
Eurogamer — 100 баллов:
Это невероятно зрелищная фэнтезийная игра. Лучшая играв серии Dragon Age. И, возможно, от BioWare в целом — за всю историю студии.
Game Rant — 100 баллов:
BioWare, похоже, удалось разрушить проклятие, сковывающее ее годами. Dragon Age: The Veilguard — обещание фанатам, что BioWare один из лучших рассказчиков в этой среде.
PC Games — 90 баллов:
Dragon Age: The Veilguard — фантастическая ролевая игра с захватывающими сражениями, огромным потенциалом для исследования, великолепными персонажами, невероятным лором и эпическими историями.
GamesRadar+ — 100 баллов
Dragon Age: The Veilguard — это доступная, обширная экшен-RPG, которая ощущается как настоящий финал всего, чем была франшиза до этого. Книга не закончена, но важная глава закрытая. Хотя игра во многом отличается от своих предшественников и извлекает уроки из Mass Effect, в ней много того, за что ее можно полюбить — как в плане игровых механик, так и повествования.
Forbes — 85 баллов:
Dragon Age: The Veilguard, возможно, не стоит десятилетнего ожидания, но сама по себе игра оказалась очень интересной, RPG предлагает уникальное исследование мира и новых запоминающихся персонажей.
Digital Trends — 70 баллов:
Dragon Age: The Veilguard — возвращение к форме некогда прославленной студии, которое должно порадовать фанатов Dragon Age после десяти лет ожиданий. Но возвращение к форме и ее совершенствование — не одно и то же. У BioWare появились возможности для роста, поскольку она вернулась на путь создания игр, которые от нее хотят фанаты RPG.
VGC — 60 баллов:
Dragon Age: The Veilguard ощущается, будто BioWare слишком осторожничает. И хотя игра отлично справляется с тем, что у нее получается лучше всего (например, с отличным актерским составом и межличностными отношениями), с точки зрения игрового процесса она кажется устаревшей.
Kotaku
Обязательно будут разногласия и критика вокруг этой игры, но Dragon Age: The Veilguard — это первый раз за много лет, когда я играл в игру студии, и меня не беспокоило ее будущее. Вместо этого я готов с нетерпением ждать ее новых игр.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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