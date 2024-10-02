BioWare вернулась! Критикам понравилась Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard — это доступная, обширная экшен-RPG, которая ощущается как настоящий финал всего, чем была франшиза до этого. Книга не закончена, но важная глава закрытая. Хотя игра во многом отличается от своих предшественников и извлекает уроки из Mass Effect, в ней много того, за что ее можно полюбить — как в плане игровых механик, так и повествования.