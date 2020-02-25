В конце декабря прошлого года разработчики Black Mesa (фанатский ремейк первой Half-Life, одобренный Valve) закончили тестировать заключительную главу — Xen. А теперь они объявили, что игра покинет ранний доступ 5 марта 2020 года.

Руководитель проекта Адам Энгелс отметил, что даже после релиза команда Crowbar Collective будет дальше поддерживать игру.

Black Mesa — это наша игра. У нее есть как сильные стороны, так и недостатки. Как сказал Леонардо да Винчи: «Искусство никогда не заканчивается, его можно только оставить». И хотя мы планируем поддерживать игру после выхода версии 1.0, исправлять ошибки и так далее, она никогда не станет идеальной.

Примечательно, что разработка ремейка длилась в общей сложности 14 лет — с 2004 года. Причем до середины 2015-го команда не зарабатывала на нем. По словам Адама, он не уверен, что подписался бы на это, если бы знал, с какими трудностями ему придется столкнуться за все это время.

Благодаря удаче, тяжелой работе и, возможно, небольшому невежеству, мы не отклонились от заданного курса и довели разработку до конца. Мы гордимся тем, что создали.

К слову, энтузиасты приедут с финальной версией Black Mesa на выставку PAX East, которая начнется 27 февраля.