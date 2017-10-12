Вот как мог закончиться «Бегущий по лезвию 2049»

Вот как мог закончиться «Бегущий по лезвию 2049»

На прошлой неделе в прокат вышел «Бегущий по лезвию 2049» — продолжение культового фильма Ридли Скотта. Портал LA Times взял интервью у Хэмптона Фанчера, сценариста первой и второй части, — и тот рассказал любопытную деталь. Оказывается, финал «Бегущего по лезвию 2049» мог быть совсем другим!

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к фильму «Бегущий по лезвию 2049»

В моей версии сценария Декард в финале умирал. Но вы увидели версию Майкла Грина, где он выживал. Впервые над сиквелом мы с Ридли Скоттом задумались ещё в 1986 году или вроде того. Мне пришла в голову идея насчёт Декарда и его следующего задания. И в моём воображении начали твориться ужасные вещи! Теперь Декард жив, и эта идея вернулась ко мне. Но я вам про неё не скажу. Сценарист Хэмптон Фанчер

Пожалуй, оно и к лучшему, что герой Харрисона Форда выжил в конце, иначе сходство с другой «возрождённой» ролью Форда — контрабандиста Хана Соло из «Звёздных войн» — было бы ещё сильнее. Хотя это вполне оправданный ход с драматургической точки зрения. Более того, если когда-нибудь мы и увидим продолжение «Бегущего по лезвию 2049», то было бы интересно узнать, что такого для Декарда припас Хэмптон Фанчер.