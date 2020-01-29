Спустя более чем год после анонса Blizzard наконец-то выпустила Warcraft III: Reforged — ремейк классической стратегии. Разработчики обновили интерфейс, «подтянули» модели и текстуры, изменили меню, добились совместимости со старыми пользовательскими картами и перерисовали кат-сцены. Игра уже доступна в магазине Blizzard.

Вот её требования.

Минимальные

Операционная система: Windows 10 64-bit (последняя версия)

Процессор: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 7 1700X или лучше

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280X или лучше

Оперативная память: 8 ГБ оперативной памяти

Вместе с тем, в Сети уже появились внутриигровые ролики из римейка. Кинематографические значительно обновили — теперь они доступны в высоком разрешении:

Однако внутриигровой ролик, посвящённый битве Артаса и Илиддана, вызвал противоречивые отзывы. Разработчики перерисовали видео с нуля, уже на новом движке, с новой хореографией. Теперь бой выглядит так, будто герои дерутся в киселе.

У ролика 1,5 тысяч лайков против 1,7 тысяч дизлайков. Больше всего в комментариях удивляются нелепой смерти охотника на демонов — Илиддан попросту напоролся на Фростморн!

А вот так выглядит фанатский ремастер сцены за 2017 год:

Её сравнение с оригиналом:

Кроме того, спустя несколько часов после релиза на форумах появилось множество гневных постов. Пользователи раскритиковали низкое качество текстур и анимации, плохую оптимизацию, привязку движения юнитов к FPS и невозможность сыграть в старую версию.