Голливуд продолжает успешно (и не очень) экранизировать произведения Стивена Кинга. Студия Amblin готовит фильм по мотивам романа «Талисман», который Кинг написал в соавторстве с Питером Страубом. Режиссёром проекта может стать Джош Бун, постановщик драмы «Виноваты звёзды» и будущих «Новых мутантов» — фильма во вселенной Людей Икс.
«Талисман» — мистический роман, который рассказывает о мальчике по имени Джек Сойер и его матери. Они вынуждены переезжать с места на место, спасаясь от долгов и гонений. Мама Джека скоро умрёт от рака, и мальчик не знает, как ей помочь. Однако вскоре он узнаёт, что ему предстоит открыть проход между мирами и найти таинственный Талисман. С его помощью Джек сможет спасти не только маму, но и весь мир. В России роман также издавался под названием «Столкновение миров». Позже Кинг и Страуб написали продолжение истории — книгу «Чёрный дом».
Ранее роман «Талисман» хотели экранизировать в формате мини-сериала, но теперь планы студии изменились.
Читайте также
Роман Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» снова экранизируют
Сценаристом и продюсером картины выступил Акива Голдсман («Игры разума», «Я, робот»).
Король ужасов Стивен Кинг
Его судьба — воплощённый американский миф. Трудное детство. Многочисленные неудачи. Неистовый труд. Невероятный успех, огромная слава, много-много денег. Такова история Короля ужасов Стивена Кинга.
Стивен Кинг рассказал о своих любимых фильмах
Король ужасов рекомендует 8 малоизвестных триллеров,