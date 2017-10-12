Голливуд продолжает успешно (и не очень) экранизировать произведения Стивена Кинга. Студия Amblin готовит фильм по мотивам романа «Талисман», который Кинг написал в соавторстве с Питером Страубом. Режиссёром проекта может стать Джош Бун, постановщик драмы «Виноваты звёзды» и будущих «Новых мутантов» — фильма во вселенной Людей Икс.

«Талисман» — мистический роман, который рассказывает о мальчике по имени Джек Сойер и его матери. Они вынуждены переезжать с места на место, спасаясь от долгов и гонений. Мама Джека скоро умрёт от рака, и мальчик не знает, как ей помочь. Однако вскоре он узнаёт, что ему предстоит открыть проход между мирами и найти таинственный Талисман. С его помощью Джек сможет спасти не только маму, но и весь мир. В России роман также издавался под названием «Столкновение миров». Позже Кинг и Страуб написали продолжение истории — книгу «Чёрный дом».

Ранее роман «Талисман» хотели экранизировать в формате мини-сериала, но теперь планы студии изменились.