Новые «Мстители» получились самым большим фильмом киновселенной Marvel по хронометражу — он составил 181 минуту. Естественно, что в финальную версию картины не вошли некоторые отснятые сцены. Так произошло и с ролью Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»).
По слухам, Лэнгфорд должна была сыграть взрослую Кассандру Лэнг, но ей достался совсем другой персонаж, которого в итоге вырезали из «Финала».
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На подкасте MTV Happy Sad Confused режиссёры фильма братья Руссо рассказали, что Кэтрин Лэнгфорд сыграла в четвёртой части «Мстителей» взрослую Морган Старк — дочь Железного человека.
Сцена с Лэнгфорд шла сразу после того момента, когда Тони щёлкал пальцами, чтобы развеять армию безумного титана. Старк должен был попасть в Камень Души и поговорить со своей взрослой дочерью, как это произошло с Гаморой и Таносом в «Войне бесконечности».
Сцену вырезали потому, что зрители могли не понять, что Лэнгфорд — это повзрослевшая Морган.
Мы поняли, что это не воспринимается как эмоциональная связь с дочерью. Это не работало на том уровне, на котором мы ожидали. Энтони Руссо
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