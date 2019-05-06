Новые «Мстители» получились самым большим фильмом киновселенной Marvel по хронометражу — он составил 181 минуту. Естественно, что в финальную версию картины не вошли некоторые отснятые сцены. Так произошло и с ролью Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»).

По слухам, Лэнгфорд должна была сыграть взрослую Кассандру Лэнг, но ей достался совсем другой персонаж, которого в итоге вырезали из «Финала».

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На подкасте MTV Happy Sad Confused режиссёры фильма братья Руссо рассказали, что Кэтрин Лэнгфорд сыграла в четвёртой части «Мстителей» взрослую Морган Старк — дочь Железного человека.

Сцена с Лэнгфорд шла сразу после того момента, когда Тони щёлкал пальцами, чтобы развеять армию безумного титана. Старк должен был попасть в Камень Души и поговорить со своей взрослой дочерью, как это произошло с Гаморой и Таносом в «Войне бесконечности».

Сцену вырезали потому, что зрители могли не понять, что Лэнгфорд — это повзрослевшая Морган.