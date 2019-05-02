В «Мстителях: Финал» полно сюжетных поворотов, которые понять с первого раза довольно сложно. На премьере фильма в Китае режиссёр картины Джо Руссо ответил на вопросы фанатов и рассказал то, о чём вы наверняка хотели бы спросить. Фанаты перевели ответы постановщика и поделились ими на Reddit.

Осторожно, спойлеры! Дальше вас ждут спойлеры «Мстителей: Финал». Если вы, вдруг, ещё не посмотрели фильм и не хотите портить себе впечатление — закройте эту вкладку. Мы предупредили!

Про сюжет

Сюжет «Финала» — это параллельная вселенная или временная петля?

Нет, не петля. Древняя и Халк были правы — ты не изменишь будущее, просто вернувшись в прошлое. Но ты можешь создать альтернативное будущее. Это не эффект бабочки. Каждое решение, которое вы принимаете в прошлом, может создать новую реальность. Например, Капитан жил и старел в другой реальности, но совершил скачок в эту, чтобы передать щит Сэму.

Про Камни

Можно ли при возвращении Камня Души на Вормир вернуть к жизни человека, который был убит или пожертвовал собой ради него?

Нет, это необратимо. Даже если вы вернёте Камень на место, вы не сможете вернуть человека. Душа жертвы остаётся там навсегда как дань — душа за душу. Поэтому Чёрная вдова не вернётся.

Что насчёт тех людей, которых развеял Танос? Как это на них повлияло? Почему они не стали старше, когда вернулись обратно?

Люди, которые пережили щелчок, стали на пять лет старше. Человек-паук увидел своего друга в школе потому, что тот тоже был развеян. Конечно, в его классе есть и те, кто выжил. Они, вероятнее всего, уже учатся в колледже.

Те, кого распылил Танос, были как бы без сознания. Они не помнят, что с ними было, будто проснулись от долгого сна. Единственным, кто знал, что прошло 5 лет, был Доктор Стрэндж, потому что он это предвидел. Встреча Питера и Неда стала трогательным моментом. Но в этом мире есть люди, которые уже смирились с потерей и двигаются дальше. И вдруг к ним возвращаюсь их родные. Это сложно.

Про Железного человека

Почему именно Железный человек щёлкнул пальцами? Почему этого не сделали Тор, Звёздный лорд или Капитан Марвел, которые уже сталкивались с Камнями и могли сдерживать их мощь без вреда?

В этом фильме Тор не смог бы. Только Халк был достаточно силён, чтобы щёлкнуть пальцами, не умерев при этом. Мы всё ещё не уверены, может ли Капитан Марвел сдерживать все Камни одновременно. Причина, по которой мы выбрали Железного человека в том, что он был ближе всего к Таносу. Во всех тех вариантах будущего, которые просмотрел Доктор Стрэндж, Тони был единственным, кто смог подобраться к Таносу и сделать щелчок. Люди обычно думают, что смерть героя — это трагедия, но тут всё по-другому. Его смерть значила очень многое, потому что именно он спас половину вселенной. Мы не должны грустить из-за этого.

В «Войне бесконечности» Танос использовал Камень Времени, чтобы вернуть к жизни Вижена, которого убила Ванда. Почему никто не сделал то же самое, чтобы спасти Тони?

Потому что в этом случае Танос выиграет войну. Жертва Железного человека — это тот самый, единственный вариант будущего, где Мстители победили.

Почему на похоронах Железного человека не было его тела, а только реактор? И есть ли тайный смысл в присутствии на них мальчика из «Железного человека 3»?

Мы просто чувствовали, что он должен там появиться. Увидим ли мы его ещё раз? Не знаю.

Про Капитана Америка

В 70-х, когда Пэгги Картер было 40 с лишним лет, она, вероятнее всего, уже была замужем. В какой год вернулся Капитан Америка, чтобы потанцевать с ней?

Пока мы не можем ответить на этот вопрос. Это случилось в альтернативной реальности. Возможно, об этом расскажут позже.

Повлияли ли действия Капитана Америка в конце фильма на таймлайн? В одной вселенной было два Капитана?

Мне кажется, что в конце фильма Капитан просто сделал выбор. Он вернулся в прошлое и прожил жизнь с тем человеком, которого любил. Путешествия во времени в этом фильме создают альтернативную реальность. В том мире он жил совершенно другой жизнью. Не знаю, как именно сложилась его жизнь, но хотелось бы верить, что он также помогал всем тем, кто в этом нуждался.

Да, в той реальности было два Капитана Америка. Как уже говорил Халк, то, что произошло в прошлом, уже произошло. Если вы вернётесь в прошлое, то создадите новую реальность. Персонажи в этом фильме создали новый таймлайн, когда переместились в прошлое в поиске камней, но это никак не повлияло на первозданную вселенную. Предыдущие 22 фильма все ещё каноничны.

Постаревший Капитан — это CGI, или вы использовали грим?

Это CGI на 95%, но голос принадлежит Крису Эвансу.

Как отреагировал Капитан, когда встретил на Вормире Красного черепа, возвращая Камень Души?

Красный череп, вероятно, вернул Камень на место и стал ждать нового искателя. Кэп и Красный череп, наверное, не стали драться, так как миссия Капитана вернуть камень. Красный череп уже не злодей из «Первого мстителя», он просто призрак-хранитель.

Про Тора

Почему вы сделали Тора толстым? Крис специально набирал вес для роли или это CGI?

По большей части это CGI. Тор потерял больше, чем кто-либо из героев. Он живёт с постоянной болью и сожалениями.

Про Чёрную вдову

Почему не было похорон Чёрной вдовы?

Герои уже оплакивали её, когда вернулись из прошлого, помните? Возможно, её похороны произошли за кадром и будут показаны в другом фильме. В киновселенной сейчас много историй, которые ждут своего часа.

Про Таноса и его армию

В «Войне бесконечности» и «Финале» герои всё время пытались отнять у Таноса перчатку силой. Почему Доктор Стрэндж просто не отрезал ему руку с помощью магии?

Кожа Таноса практически неуязвима, а мы не знаем наверняка, получилось бы это у Доктора Стрэнджа. Если бы он не успел, Танос всё равно бы щёлкнул пальцами. Доктор Стрэндж видел это в тех вариантах будущего, которые просматривал.

Как Танос привёл свою армию в будущее?

Среди союзников Таноса есть Эбони Мо — поистине талантливый маг. Да и сам Танос гений. Они просто создали больше частиц Пима.

Про крысу

А если бы крыса не нажала на кнопку и не запустила портал в Квантовый мир, «Финал» бы не случился? Не слишком ли это случайность?

Да, КРЫСА СПАСЛА ВСЕЛЕННУЮ. Среди тех вариантов будущего, которые видел Доктор Стрэндж, был и тот, где этого не случилось. Крыса не нажала на кнопку — герои никого не спасли.