После многочисленных просьб разработчики ролевой игры Disco Elysium в сообществе Steam опубликовали список вдохновляющих произведений, которые так или иначе повлияли на создание проекта. В скобках указан краткий комментарий авторов.
- Видеоигра Planescape: Torment (один из главных источников вдохновения, сейчас продаётся со скидкой).
- Видеоигра Kentucky Route Zero (мы очень ждём завершения этой потрясающей игры в пятом эпизоде, который выйдет 28 января).
- Сериал «Настоящий детектив» (ознакомьтесь с «Настоящим детективом»).
- Сериал «Щит» (или с семью сезонами сериала «Щит»).
- Сериал «Прослушка» (или, возможно, вы предпочтёте посмотреть «Прослушку»).
- Группа British Sea Power (мы всегда были большими поклонниками British Sea Power, так что мы предложили им написать саундтрек к игре).
- Писатели братья Стругацкие (братья Аркадий Натанович Стругацкий и Борис Натанович Стругацкий были советскими фантастами с впечатляющим объёмом работ).
- Роман «Жерминаль» Эмиля Золя (фаворит студии).
- Писатель Дэшил Хэммет (мы большие поклонники детективных историй Дэшила Хэммета, особенно романа «Стеклянный ключ»).
- Чайна Мьевиль (все книги фантаста достойны прочтения, но мы бы рекомендовали начать с романа «Город и город»).
- Рембрандт (узнайте больше о его истории или посетите музей с его работами).
- Илья Репин (ещё один наш любимый художник).
- Дженни Савиль (мы большие поклонники Дженни и её работ, члены студии посещали в прошлом её несколько выставок).
- Алекс Каневский (ещё один художник, оказавший влияние на нашу работу, в студии его очень любят).
- Василий Кандидский (ознакомьтесь с его работами и с русским авангардистским движением).
Disco Elysium — одна из самых высокоценённых ролевых игр за последние годы. Её отличает необычный сеттинг, вычурный стиль (совершенно точно вдохновлённый указанными художниками), открытый мир, разветвлённая диалоговая система и огромное поле для отыгрыша роли. Игра получила высочайшие оценки от пользователей (93% положительных отзыва в Steam, а рейтинг на Metacritic составляет 8,2 балла) и прессы (средний балл равен 91).
Комментарии (Правила дискуссии)