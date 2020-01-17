Вселенная Assassin’s Creed Что такое «Анимус», кто такие Ассасины, Тамплиеры и Предтечи — всё, что нужно знать о вселенной игровой серии и нового фильма.

Взлёт и падение «Робокопа»: неснятые сценарии Как так получилось, что первый фильм стал единственным удачным в серии? Вспоминаем неснятые сценарии про робота-полицейского, один из которых создал сам Фрэнк Миллер.

Хайп Гидра. Скандалы ради скандалов в комиксах Паук-клон, сумасшедший Зелёный Фонарь, Судья Дредд — гей и амазонки, убивающие всех мужчин, — вспоминаем шокирующие и недолговечные скандалы в комиксах.