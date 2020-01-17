После многочисленных просьб разработчики ролевой игры Disco Elysium в сообществе Steam опубликовали список вдохновляющих произведений, которые так или иначе повлияли на создание проекта. В скобках указан краткий комментарий авторов.

  • Видеоигра Planescape: Torment (один из главных источников вдохновения, сейчас продаётся со скидкой).
  • Видеоигра Kentucky Route Zero (мы очень ждём завершения этой потрясающей игры в пятом эпизоде, который выйдет 28 января).
  • Сериал «Настоящий детектив» (ознакомьтесь с «Настоящим детективом»).
  • Сериал «Щит» (или с семью сезонами сериала «Щит»).
  • Сериал «Прослушка» (или, возможно, вы предпочтёте посмотреть «Прослушку»).
  • Группа British Sea Power (мы всегда были большими поклонниками British Sea Power, так что мы предложили им написать саундтрек к игре).
  • Писатели братья Стругацкие (братья Аркадий Натанович Стругацкий и Борис Натанович Стругацкий были советскими фантастами с впечатляющим объёмом работ).
  • Роман «Жерминаль» Эмиля Золя (фаворит студии).
  • Писатель Дэшил Хэммет (мы большие поклонники детективных историй Дэшила Хэммета, особенно романа «Стеклянный ключ»).
  • Чайна Мьевиль (все книги фантаста достойны прочтения, но мы бы рекомендовали начать с романа «Город и город»).
  • Рембрандт (узнайте больше о его истории или посетите музей с его работами).
  • Илья Репин (ещё один наш любимый художник).
  • Дженни Савиль (мы большие поклонники Дженни и её работ, члены студии посещали в прошлом её несколько выставок).
  • Алекс Каневский (ещё один художник, оказавший влияние на нашу работу, в студии его очень любят).
  • Василий Кандидский (ознакомьтесь с его работами и с русским авангардистским движением).

Disco Elysium — одна из самых высокоценённых ролевых игр за последние годы. Её отличает необычный сеттинг, вычурный стиль (совершенно точно вдохновлённый указанными художниками), открытый мир, разветвлённая диалоговая система и огромное поле для отыгрыша роли. Игра получила высочайшие оценки от пользователей (93% положительных отзыва в Steam, а рейтинг на Metacritic составляет 8,2 балла) и прессы (средний балл равен 91).

В нашем списке игр года она занимает четвёртое место.

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