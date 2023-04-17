«Бугимен»: трейлер ужастика по рассказу Стивена Кинга

Warner Bros. поделилась трейлером хоррора «Бугимен» по мотивам одноимённого рассказа Стивена Кинга (в русском издании его переводили как «И пришёл Бука»).

Первоисточник рассказывал о мужчине, который раскрывал психиатру трагичную историю гибели детей, связанную с монстром Бугименом. В адаптации действие тоже будет разворачиваться вокруг семьи психиатра и её дочерей.

Режиссёром выступил Роб Сэвидж. А главные роли исполнили Вивьен Лира Блэр («Оби-Ван Кеноби») и Софи Тэтчер («Шершни»).

Постер

В зарубежных кинотеатрах со 2 июня.