«Бугимен»: трейлер ужастика по рассказу Стивена Кинга

Warner Bros. поделилась трейлером хоррора «Бугимен» по мотивам одноимённого рассказа Стивена Кинга (в русском издании его переводили как «И пришёл Бука»).
Первоисточник рассказывал о мужчине, который раскрывал психиатру трагичную историю гибели детей, связанную с монстром Бугименом. В адаптации действие тоже будет разворачиваться вокруг семьи психиатра и её дочерей.
Режиссёром выступил Роб Сэвидж. А главные роли исполнили Вивьен Лира Блэр («Оби-Ван Кеноби») и Софи Тэтчер («Шершни»).
Постер
В зарубежных кинотеатрах со 2 июня.
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