КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Жребий» по роману Стивена Кинга: пугающе скучная экранизация
Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра
«Джокер: Безумие на двоих» — это экранизация комментариев к «Джокеру» в интернете
Какие фильмы смотреть в октябре 2024? Мировые премьеры

Классика

Все экранизации Стругацких. Часть 1: классика
«Назад в будущее» vs реальный 2015 год: где моя летающая доска?
Новости
Бывшие разработчики Disco Elysium основали сразу две студии. И обе работают над похожими RPG
Дмитрий Кинский
11 октября 13:09
163
1 минута на чтение
11 октября бывшие разработчики Disco Elysium объявили об открытии... сразу двух новых студий — Longdue Games и Dark Math Games.
В Longdue Games входят около 12 бывших сотрудников ZA/UM, а также бывшие работники Rockstar, Bungie и Brave at Night. Студия трудится над духовным преемником Disco Elysium, который исследует «тонкое взаимодействие между сознанием и подсознанием, видимым и невидимым».
По словам разработчиков, это будет «психогеографическая RPG» с уникальной механикой, где каждое решение меняет как мир, так и персонажей, которые его населяют.
К Dark Math Games же присоединились около 20 бывших сотрудников ZA/UM для создания собственной детективной игры под названием XXX Nightshift. В студии обещают «глубокий однопользовательский опыт с уникальной динамикой компаньонов».
Инновационная и мощная ролевая система уважает ваше время и доверяет вашему интеллекту судьбоносные решения. Вы сами решаете, как будет разворачиваться ваша история. И чем она закончится.
Есть даже первый трейлер XXX Nightshift.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №251 (октябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Анонсирована партийная фэнтези-RPG Sunderfolk с управлением на смартфонах

Новости

Генри Кавилл сыграет главную роль в фильме «Вольтрон»
Даты выхода у ленты пока нет.

Новости

Анонсирована Bylina — экшен-RPG в славянской мифологии
Релиз ожидается в 2025 году.

Новости

«Моя геройская академия» закончится на восьмом сезоне
Выйдет в 2025 году

Новости

Сюжет второго сезона «Часа дьявола» развернется в параллельной вселенной
Актеры поделились подробностями о продолжении

Новости

DreamWorks стала самой кассовой анимационной студией в мире
Pixar отстает всего на 300 млн долларов.

Новости

Для сериала «Фонари» нашли главных актеров. Джона Стюарта сыграет Аарон Пьер
Даты выхода у сериала пока нет.

Новости

«Я сыт по горло»: Хьюго Уивинг не хочет возвращаться к «Властелину колец»
Видимо, Элронда в новом фильме не будет.

Новости

«Чужой», «Франкенштейн» и «Кинг Конг» — топ-100 лучших хорроров по версии Variety
На первом месте «Техасская резня бензопилой»!

Новости

Новый трейлер фильма «Ждун». Премьера перенесена на март
Премьера ожидается 20 марта.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты