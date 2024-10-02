Бывшие разработчики Disco Elysium основали сразу две студии. И обе работают над похожими RPG

Longdue Games и Dark Math Games . 11 октября бывшие разработчики Disco Elysium объявили об открытии ... сразу двух новых студий —

В Longdue Games входят около 12 бывших сотрудников ZA/UM, а также бывшие работники Rockstar, Bungie и Brave at Night. Студия трудится над духовным преемником Disco Elysium, который исследует «тонкое взаимодействие между сознанием и подсознанием, видимым и невидимым».

По словам разработчиков, это будет «психогеографическая RPG» с уникальной механикой, где каждое решение меняет как мир, так и персонажей, которые его населяют.

К Dark Math Games же присоединились около 20 бывших сотрудников ZA/UM для создания собственной детективной игры под названием XXX Nightshift. В студии обещают «глубокий однопользовательский опыт с уникальной динамикой компаньонов».

Инновационная и мощная ролевая система уважает ваше время и доверяет вашему интеллекту судьбоносные решения. Вы сами решаете, как будет разворачиваться ваша история. И чем она закончится.

Есть даже первый трейлер XXX Nightshift.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.