Бывший агент ЦРУ: Пентагон находил на местах крушения НЛО нечеловеческий биоматериал

Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш в рамках публичного слушания Конгресса США о существовании внеземных цивилизаций заявил, что Минобороны находило биоматериал в местах инцидентов.
Граш отметил, что это был нечеловеческий биоматериал. По его словам, «это была оценка людей с прямым знанием программы».
Однако сам он никогда не видел тел инопланетян, а также инопланетных кораблей. А все свои выводы он сделал на основе интервью с высокопоставленными представителями разведки.
Дэвид рассказал, что знает о секретных программах Пентагона, связанными с внеземными технологиями, которые превосходят американские разработки.
Более того бывший агент ЦРУ знает людей, которые пострадали в ходе попыток правительства США сокрыть информацию об НЛО.
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