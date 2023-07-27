Бывший агент ЦРУ: Пентагон находил на местах крушения НЛО нечеловеческий биоматериал

Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш в рамках публичного слушания Конгресса США о существовании внеземных цивилизаций заявил, что Минобороны находило биоматериал в местах инцидентов.

Граш отметил, что это был нечеловеческий биоматериал. По его словам, «это была оценка людей с прямым знанием программы».

Однако сам он никогда не видел тел инопланетян, а также инопланетных кораблей. А все свои выводы он сделал на основе интервью с высокопоставленными представителями разведки.

Дэвид рассказал, что знает о секретных программах Пентагона, связанными с внеземными технологиями, которые превосходят американские разработки.

Более того бывший агент ЦРУ знает людей, которые пострадали в ходе попыток правительства США сокрыть информацию об НЛО.