Компания Catalyst Game Labs анонсировала шестую редакцию настольной ролевой игры Shadowrun — фантастического сплава киберпанка и фэнтези. Релиз игры намечен уже на это лето, сперва увидит свет стартовый набор, а потом и полноценная книга правил. Для всех поклонников Шестого мира в России приятная новость в том, что среди локализаций указана и наша страна — ролёвку выпустят Hobby World.

Детали об изданиях

Стартовый набор (Beginner Box) будет включать в себя четырёхстраничный буклет с кратчайшим описанием мира, брошюру с сокращёнными быстрыми правлами, приключение под названием «Королевская битва» (Battle Royale), четыре заранее созданных персонажа, колода из 55 карт снаряжения, карту-постер и несколько игральных кубиков (в основе правил всё так же будет лежать бросок нескольких шестигранников).

Точной даты выхода у набора пока нет, но известно, что Shadowrun Sixth World Beginner можно будет приобрести на фестивале Origins Game Fair в июне. А вот полную книгу правил собираются выпустить к Gen Con в августе.

Также Catalyst Game Labs показали обложки стартового набора:

Что нового в правилах?

Портал ENWorld приводит подробности новой системы правил, собранные со стримов и подкастов. Мы выбрали главные из них:

Таймлайн игры стартует в 2080 году.

В основе системы по-прежнему лежит механика дайспула — броска нескольких кубиков. Число кубиков в проверке равно сумме значений конкретной характеристики (Attribute) и конкретного навыка. Для успеха потребуется выкинуть несколько значений «5» или «6».

Система ресурсов Граней (Edge, местные пункты удачи персонажей) упрощена, теперь она будет по-разному влиять на боевые и не-боевые сцены.

В базовой книге правил будет всего 300 страниц — против 400-500 страниц в прошлых редакциях. Раздел со снаряжением занимает около 50 страниц.

Механика пределов ушла в прошлое — раньше герои не могли выкинуть успехов в одной проверке больше, чем указывал предел.

Список навыков упрощён, большая часть навыков группы теперь просто один навык.

Бои теперь проходят быстрее, они стали смертоноснее. Вместе с тем, появилась гибкость благодаря системе Граней.

Исправлена система пунктов действий в бою, теперь более быстрые персонажи не получают столь значимого преимущества.

Магическая система упрощена, заклинания стали более модульными, больше нет «рейтинга силы». Авторы предлагают сразу дождаться полноценной книги для заклинателей, в которой будут правила по созданию своих чар.

Правила по Матрице значительный упрощены, больше никаких меток, число навыков уменьшено до двух (для авторизованных действий и для взлома).

Создание персонажа по-прежнему опирается на систему приоритетов — при этом создать метачеловека теперь проще. Требования к начальному снаряжению уменьшены, теперь на старте будет доступно больше видов оружия и спецоборудования.

Книга-дополнение No Future (о культуре и медиа в Shadowrun) получит обновление, в котором авторы продублируют всю механику для шестой редакции (в таком виде книга пойдёт в печать). Совместимость с шестой редакцией также получит Neo-Anarchist Streetpedia, посвящённая различным политическим и уличным фракциям, городам, организациям, бандам, преступности и тому подобному. Некоторые приключения из серии Shadowrun Missions (официальные сценарии для организованных игр) также получат поддержку шестой редакции. И уже после этого начнут выходить новые книги по Shadowrun 6E.

На EnWorld упоминается несколько локализаций: немецкая, французская, итальянская и русская. У нас игру будут издавать Hobby World. Никаких дат пока не объявлено.

Catalyst также опубликовали план, согласно которому они будут рассказывать подробности об игре каждую неделю до середины июня

1 мая: первый анонс

8 мая: обзор продукта

15 мая: обзор разработчика

22 мая: обзор игрового мира

29 мая: вопросы и ответы с разработчиками

5 июня: подробности по риггерам (технари, управляющие дронами)

12 июня: превью Shadowrun at Origins

Компания также уточняет, что упрощённая повествовательная система правил Shadowrun Anarchy будет развиваться параллельно основной редакции.

Первая редакция настольной ролевой игры Shadowrun вышла в 1989 году. Она соединила два популярных фантастических жанра: киберпанк и фэнтези. От первого авторы взяли концепцию «хай-тек, лоу-лайф», недалёкое будущее в качестве времени действия, колоссальное влияние мегакорпораций, глобальную сеть и тому подобное. А от фэнтези позаимствовали идею пробудившейся в 2012 году магии, из-за чего в мире появились знакомые расы эльфов, гномов, орков и тому подобных, а также Пробуждённые — металюди, способные связываться с Астралом или творить заклинания. Да, в Shadowrun можно стрелять из кибернетической руки-автомата и общаться с духами — более того, игры построена вокруг конфликта магии, человека и технологии.

По вселенной выходило много художественных романов и рассказов, некоторые даже издавались на русском в серии «Кибермафия». Кроме того, поклонники видеоигры тоже могут вспомнить несколько проектов, среди которых ретро-игры 90-х, неудачный мультиплеерный экшен и серия тактических RPG Returns, Dragonfall и Hong-Kong.