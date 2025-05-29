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CD Projekt работает над еще тремя секретными проектами

Дмитрий Кинский
29 мая 14:09
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В недавнем отчете CD Projekt упомянула, что компания сейчас работает сразу на девятью проектами, три из которых совершенно секретны.
Среди них два будут игровыми, а о третьем совсем ничего не известно. При этом ни один из них студия никогда не упоминала.
Учитывая количество проектов в работе, вполне возможно, что над новыми CDPR помогают сторонние разработчики, как с ремейком первого «Ведьмака» от Fool's Theory.
Из известных на сегодня проектов: сиквел Cyberpunk 2077, новый «Ведьмак», ремейк первого «Ведьмака», онлайн-игра по «Ведьмаку», Project Hadar и мобильная игра от студии Scopely по одной из франшиз CDPR.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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