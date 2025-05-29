CD Projekt работает над еще тремя секретными проектами

В недавнем отчете CD Projekt упомянула , что компания сейчас работает сразу на девятью проектами, три из которых совершенно секретны.

Среди них два будут игровыми, а о третьем совсем ничего не известно. При этом ни один из них студия никогда не упоминала.

Учитывая количество проектов в работе, вполне возможно, что над новыми CDPR помогают сторонние разработчики, как с ремейком первого «Ведьмака» от Fool's Theory.

Из известных на сегодня проектов: сиквел Cyberpunk 2077, новый «Ведьмак», ремейк первого «Ведьмака», онлайн-игра по «Ведьмаку», Project Hadar и мобильная игра от студии Scopely по одной из франшиз CDPR.

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