Студия CD Projekt Red анонсировала настольную карточную игру Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game, которую она выпустит совместно с компанией CMON Games.

Игрокам предстоит стать фиксерами — одними из самых влиятельных людей в Найт-Сити — и исследовать самые тёмные уголки города.

Вам предстоит нанимать киберпанков, снаряжать их и отправлять в опасные миссии. В коварном городе Найти-Сити репутация – самая ценная валюта. Каждая успешная миссия будет повышать вашу репутацию, которая позволит уцелевшим киберпанкам развиваться. Опытные киберпанки смогут делиться знаниями и умениями с молодыми новобранцами.

Выйдет Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game в 2020 году.

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