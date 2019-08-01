Средневековый спорт. Какой была бы Олимпиада-1324? Современные Олимпийские игры созданы в 1896 году. Но что, если бы барон де Кубертен жил в Средние века? Во что тогда играли рыцари и крестьяне?

Заблуждения: Космос в кино От вакуума вы не взорвётесь и не замёрзнете, а врезаться в астероид крайне трудно.