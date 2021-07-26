«Черт подери, я прямо как Дэдпул» — вышел трейлер сериала «День мертвецов»

Телеканал Syfy опубликовал первый трейлер сериала по мотивам фильма «День мертвецов» Джорджа Ромеро.
В центре сюжета шесть незнакомцев, которые пытаются выжить в первые 24 часа после наступления зомби-апокалипсиса.
Напомним, оригинальная картинка повествовала о группе людей, которые прячутся в главном корпусе военной базы и стараются найти противоядие.
«День мертвецов» выйдет в октябре — точной даты пока нет.
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Редактор
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