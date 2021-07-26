«Черт подери, я прямо как Дэдпул» — вышел трейлер сериала «День мертвецов»

Телеканал Syfy опубликовал первый трейлер сериала по мотивам фильма «День мертвецов» Джорджа Ромеро.

В центре сюжета шесть незнакомцев, которые пытаются выжить в первые 24 часа после наступления зомби-апокалипсиса.

Напомним, оригинальная картинка повествовала о группе людей, которые прячутся в главном корпусе военной базы и стараются найти противоядие.

«День мертвецов» выйдет в октябре — точной даты пока нет.