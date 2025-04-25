Червь, фримены и пустыня Арракиса в сюжетном трейлере Dune: Awakening

Фримены исчезли. Вселенная так и не увидела Пола Атрейдеса. Леди Джессика подчинилась приказу Бене Гессерит и произвела на свет девочку. Герцог Лето пережил нападение на Арракин и вступил с Харконненами в жестокий конфликт за контроль над Арракисом и драгоценной пряностью. В этой уникальной интерпретации культовой научно-фантастической вселенной «Дюны» вам предстоит сыграть роль заключенного, отправленного на Арракис, чтобы раскрыть тайну исчезновения фрименов. Разыщите следы таинственного племени, чтобы познать истинную силу пустыни и пройти путь от безымянного выжившего до представителя Атрейдесов или Харконненов.