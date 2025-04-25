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Червь, фримены и пустыня Арракиса в сюжетном трейлере Dune: Awakening

Андрей Квасков
25 апреля 18:21
22
1 минута на чтение
Funcom представила очередной трейлер MMORPG Dune: Awakening, который посвящен сюжетной завязке.

События игры развернутся в альтернативной версии вселенной Фрэнка Герберта, в которой Пол Атрейдес не появился на свет, поэтому война за Арракис стала куда длительнее, масштабнее и неопределеннее.
Синопсис

Фримены исчезли. Вселенная так и не увидела Пола Атрейдеса. Леди Джессика подчинилась приказу Бене Гессерит и произвела на свет девочку. Герцог Лето пережил нападение на Арракин и вступил с Харконненами в жестокий конфликт за контроль над Арракисом и драгоценной пряностью. В этой уникальной интерпретации культовой научно-фантастической вселенной «Дюны» вам предстоит сыграть роль заключенного, отправленного на Арракис, чтобы раскрыть тайну исчезновения фрименов. Разыщите следы таинственного племени, чтобы познать истинную силу пустыни и пройти путь от безымянного выжившего до представителя Атрейдесов или Харконненов.

Релиз Dune: Awakening ожидается 10 июня на PC.
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Андрей Квасков
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