Что почитать: новые тома «Пацанов» и «Ключей Локков»

В рубрике «что почитать» — ещё одна пара анонсов, на этот раз речь пойдёт о долгожданных комиксах от fanzon. Издательство собирается завершить серию «Ключи Локков» и готовит третий том «Пацанов».

«Пацаны. Том 3. Полезно для души»

fanzon не только готовит третий том, но и отправило на допечатку первые два.

Разодетые герои бороздят небеса. Прячут лица за масками самоуправцы. Кто проследит за тем, чтобы суперы не позволили себе лишнего? Встречайте! «Пацаны»: чрезвычайно опасная команда под эгидой ЦРУ. Билли Бутчер, Малыш Хьюи, Молоко Матери, Француз и Самка.

Выход намечен на май.

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«Ключи Локков. Том 6. Альфа и Омега»

В апреле издательство выпустит пятый том «Ключей Локков», а в мае выйдет уже шестой и заключительный из основной серии.