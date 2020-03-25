Что почитать: новые тома «Пацанов» и «Ключей Локков»

В рубрике «что почитать» — ещё одна пара анонсов, на этот раз речь пойдёт о долгожданных комиксах от fanzon. Издательство собирается завершить серию «Ключи Локков» и готовит третий том «Пацанов».
«Пацаны. Том 3. Полезно для души»
fanzon не только готовит третий том, но и отправило на допечатку первые два.
Разодетые герои бороздят небеса. Прячут лица за масками самоуправцы.
Кто проследит за тем, чтобы суперы не позволили себе лишнего?
Встречайте! «Пацаны»: чрезвычайно опасная команда под эгидой ЦРУ.
Билли Бутчер, Малыш Хьюи, Молоко Матери, Француз и Самка.
Выход намечен на май.
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«Ключи Локков. Том 6. Альфа и Омега»
В апреле издательство выпустит пятый том «Ключей Локков», а в мае выйдет уже шестой и заключительный из основной серии.
Кричи при виде Черной Двери.
Приняв образ маленького Боди Локка, Додж спускается в Тонущую Пещеру, чтобы выпустить демонов, ожидающих с той стороны. В ста футах под Домом Ключей, на пороге зла, которое держали под замком несколько поколений Локков, — бесчисленное число жертв. И великое противостояние человеческой порядочности и нечеловеческой ненависти.
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