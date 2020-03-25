В рубрике «что почитать» — ещё одна пара анонсов, на этот раз речь пойдёт о долгожданных комиксах от fanzon. Издательство собирается завершить серию «Ключи Локков» и готовит третий том «Пацанов».

«Пацаны. Том 3. Полезно для души»

Что почитать: новые тома «Пацанов» и «Ключей Локков» 1

fanzon не только готовит третий том, но и отправило на допечатку первые два.

Разодетые герои бороздят небеса. Прячут лица за масками самоуправцы.

Кто проследит за тем, чтобы суперы не позволили себе лишнего?

Встречайте! «Пацаны»: чрезвычайно опасная команда под эгидой ЦРУ.

Билли Бутчер, Малыш Хьюи, Молоко Матери, Француз и Самка.

Выход намечен на май.

Читайте также

Сериал «Пацаны»: хотите замочить супергероев? Вам сюда 5

Сериал «Пацаны»: хотите замочить супергероев? Вам сюда

 31.07.2019

Жестокий, циничный и смешной сериал о мире, в котором супергерои реальны, и их надо любой ценой остановить. Вам надоели супергерои? Вам понравится.

«Ключи Локков. Том 6. Альфа и Омега»

Что почитать: новые тома «Пацанов» и «Ключей Локков»

В апреле издательство выпустит пятый том «Ключей Локков», а в мае выйдет уже шестой и заключительный из основной серии.

Кричи при виде Черной Двери.

Приняв образ маленького Боди Локка, Додж спускается в Тонущую Пещеру, чтобы выпустить демонов, ожидающих с той стороны. В ста футах под Домом Ключей, на пороге зла, которое держали под замком несколько поколений Локков, — бесчисленное число жертв. И великое противостояние человеческой порядочности и нечеловеческой ненависти.

Читайте также

Почему стоит читать «Ключи Локков»

Почему стоит читать «Ключи Локков»

 07.02.2020

Чем примечательна работа Джо Хилла и почему заслуживает внимания.

«Ключи Локков» от Netflix: Как из мрачной мистики сделали «Гарри Поттера» 6

«Ключи Локков» от Netflix: Как из мрачной мистики сделали «Гарри Поттера»

 15.02.2020

Сериал разочарует фанатов первоисточника — но может обрести своих собственных.

Черновик 652

«Ключи Локков»: отличия сериала от комикса

 22.02.2020

Сериал довольно сильно отличается от комикса, по которому он снят. В этом материале собраны главные отличия.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.