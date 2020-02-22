7 февраля на стриминговом сервисе Netflix вышел первый сезон долгожданного сериала «Ключи Локков», основанного на одноимённой серии комиксов Джо Хилла. Поклонники комиксов уже могли заметить, насколько сериал отличается от первоисточника: он не настолько жесток и похож скорее на семейную драму, а не на фильм ужасов. Чтобы было легче подметить все главные отличия между книгами и сериалом, издательство fanzon подготовило перевод статьи GameSpot. Перед прочтением предупреждаем о спойлерах и рекомендуем ознакомиться с оригинальной серией комиксов «Ключи Локков». На данный момент на русском выпущено четыре тома, а ещё два запланированы на весну.

Осторожно, спойлеры!

Экранизация — отдельный вид искусства

Экранизации «Ключей Локков» от Netflix повезло по многим статьям. Тут и смешение ужасов, фэнтези и драмы, и солидная фан-база первоисточника, и целостность истории — комикс уже завершён, у него есть начало, середина и конец. Не все громкие адаптации могут этим похвастать.

Но даже почти идеальный исходный материал не может быть адаптирован слово в слово (или, в данном случае, панель за панелью), в результате получается другое произведение. Большинство фанатов это понимают, и потому изменения, которым подверглись «Ключи Локков», пройдя путь от страниц комиксов до шоу на Netflix, скорее очаровывают, чем разочаровывают.

Мы, как поклонники оригинальных «Ключей Локков», не могли не отметить отличия между комиксом и сериалом. Их мы перечислили ниже — читайте на здоровье!

Внимание, спойлеры! В этой статье мы обсуждаем сюжет всего сериала и всех комиксов. Вас предупредили.

1. Баланс хоррора и фэнтези

Комиксы «Ключи Локков» поражают удивительным балансом между чарующей мистикой Дома Ключей, которую обнаружили подростки и дети, и кошмаром смертоносных потусторонних сил, желающих забрать ключи себе. Но комиксы скорее тяготеют к жанру хоррора, они наполнены физическим ужасом и запёкшейся кровью. Сериал гораздо ближе к фэнтези. Этот серьёзный сдвиг в тоне повествования, который поклонникам комиксов может показаться слишком резким, не случаен: разговаривая с GameSpot, исполнительный продюсер Карлтон Кьюз сказал, что создатели сериала стремились к соотношению «три части фэнтези к одной части ужаса».

Это своего рода интуитивный процесс. Вместе с [шоураннером] Мередит [Аверилл] мы работали над «Призраками дома на холме», а я до этого делал «Мотель Бейтсов», и я думаю, что нам обоим очень понравился манящий, тёплый, душевный подтекст в комиксах Джо [Хилла]. И мы захотели, чтобы это нашло отражение в истории, в нашей адаптации. Ужас был для нас всего лишь элементом, а фэнтези — основным стержнем.

2. Судьба Марка Чо

Начало сериала сильно отличается от оригинальной версии . Первый персонаж, которого мы встречаем, — Марк Чо, который в книгах не дожил до зрелого возраста. Правда, на экране он уже через несколько мгновений приносит себя в жертву.

3. Спичечный ключ

Спичечный ключ — новшество сериала. В комиксах десятки ключей, однако Джо Хилл никогда не описывал ключ, который создаёт огонь.

4. Отряд Тома Савини

Некоторые персонажи сериала, такие как Тайлер, Боди и Кинси, более или менее похожи на себя из комиксов. Но другие были придуманы с нуля — например, Отряд Савини. В книгах друзья Кинси — это Скот, Джамал (его нет в сериале) и Джеки (в сериале у неё новая роль — возлюбленная Тайлера). У группы нет названия, они не интересуются фильмами ужасов и не снимают кино. Скот в книгах совершенно другой — там он панк, татуированный с ног до головы и куда менее застенчивый. Других членов Отряда, включая Гейба, в комиксах вообще нет.

5. Другие второстепенные персонажи

В сериале Джеки — возлюбленная Тайлера и страстная поклонница Джейн Остин. В комиксе она вместе с Кинси входила в команду легкоатлетов и в итоге начала встречаться со Скотом. Несколько других персонажей, вроде Иден и Хави, придуманы для сериала, а некоторых книжных персонажей, например Джордана Гейтса, нет в шоу.

6. Сэм Лессер

Сэм в экранизации значительно изменился. Он гораздо менее опасен, и не только потому, что в сериале пропущена сцена, где Тайлер разбивает ему лицо кирпичом. В шоу у Сэма на лбу совсем небольшой шрам, а в книжной версии — швы крест-накрест. Кроме того, в книгах Сэм никогда не изображается как странноватый шут, как происходит в экранизации. Там он гораздо более жуткий. Когда вместе со своим другом он нападает на Локков в первый раз и убивает Рэнделла, он также нападает на Нину (пожалуй, есть что-то хорошее в том, что это не вошло в сериал). В целом книжный Сэм гораздо более опасен — когда он сбегает и направляется в Дом Ключей, за ним тянется след из зверски убитых людей.

7. Правила Доджа

В сериале есть странное правило, которого не было в комиксах: Додж не может взять ключи у Локков — только если они сами решат их отдать. Причина, вероятно, в том, что Локки выступают «хранителями ключей» и связаны с ними семейной магией, хотя это не полностью объяснено в первом сезоне. В комиксах Тайлер и Кинси просто очень хорошо прячут ключи.

8. Алкоголизм Нины

Нина — пьяница как в сериале, так и в книгах. Но в комиксах мы не видим её падения: на момент начала истории она уже пристрастилась к алкоголю. Её алкоголизм усиливается на протяжении всей серии комиксов, но она не борется со своим пагубным пристрастием так, как в шоу.

9. Идентификационный ключ

Идентификационный ключ — ещё одна выдумка сериала. В комиксах были представлены два отдельных ключа для изменения внешности: гендерный ключ, который меняет пол, и скин-ключ, который меняет расу. Идентификационный ключ служит им заменой.

10. Головной ключ

Головной ключ — ещё один пример того, что в сериале всё работает совсем не так, как в комиксах. Сцены, в которых персонажи открывают свои черепа, как ящики с игрушками, и разглядывают их содержимое, стали одними из самых известных в комиксе. В шоу использование ключей выглядит менее шокирующим. Персонажи больше не вскрывают свои головы, словно консервные банки, а отворяют появившуюся в комнате дверь — или, например, открывают тот же ящик с игрушками.

11. Зеркальный ключ

Ещё один новый ключ, придуманный для сериала, — зеркальный, который, как объясняет Додж Боди, позволяет заманить врагов в «тюрьму собственной личности». Благодаря ему можно вызвать отражение врага, которое заманит его в зеркало. Ничего похожего на этот ключ в книгах нет, хотя там есть множество ещё более странных ключей.

12. Цветочный ключ

Цветочный ключ, едва ли не самый загадочный из всех, — тоже нововведение сериала. Что именно он делает, описать трудно. Тайлер и Кинси используют его на дереве, и кувшины с воспоминаниями их дяди Дункана поднимаются из земли. Рэнделл Локк, вероятно, использовал цветочный ключ, чтобы спрятать их там, — но в этом ли его предназначение?

13. Призрак дедушки Чемберлина

Чемберлин Локк в комиксах совершенно иной. В оригинале Боди вообще его не встречает во время полёта, используя призрачный ключ, — эта сцена полностью придумана для сериала. В оригинале Чемберлин связан с прошлым Дома Ключей, он появляется во флешбэках и в спин-оффах.

14. Страх Кинси

Кинси и в комиксах, и в сериале борется со страхом — но по-разному. В комиксах, где головной ключ работает по-другому, страх Кинси размером с мышь, и она держит его (вместе с печалью) в бутылке из-под содовой на прикроватной тумбочке. В шоу её страх размером с человека, и Кинси хоронит его в лесу.

15. Музыкальная шкатулка

Музыкальная шкатулка и сопровождающий её ключ играют в комиксах гораздо меньшую роль: Локки обнаруживают его гораздо позже и почти не используют. И, естественно, в комиксах они не приносят музыкальный ключ в школу и не используют его силу, чтобы унизить одноклассника.

16. Тени

В комиксах тени принимают очень специфические формы, в зависимости от того, кто их изначально отбрасывает. В сериале они показаны просто призрачными монстрами.

17. За Чёрной дверью

Когда в комиксах открывается Чёрная дверь, за ней мы видим адский пейзаж в духе Лавкрафта, полный демонов, похожих на глазные яблоки. Они проникают за дверь и вызывают жажду убийства во всех, к кому прикасаются. В сериале они куда менее страшные. Кто испугается «светящихся пуль»?

18. Додж / Лукас / Зак / (Гейб)

Это, пожалуй, самое заметное отличие между книгами и сериалом. В книгах, когда Додж сбегает из колодца в Доме, она немедленно использует ключ, чтобы вернуться в свою «естественную» форму — лучшего друга Рэнделла, Лукаса. Лукас стрижёт волосы, вставляет в губу необычное кольцо и сразу же завязывает дружбу с Тайлером и Кинси. Назвавшись Заком, он становится лучшим другом Тайлера и начинает встречаться с Кинси, чтобы заставить их доверить ему ключи. Боди не распознаёт в нём существо из колодца, но некоторые персонажи понимают, кто он такой, поскольку он выглядит точно так же, как Лукас. Чтобы сохранить своё прикрытие, ему приходится много убивать. Но в то время как мы, читатели, знаем, кто перед нами, Локкам требуется много времени, чтобы это понять.

В сериале персонажа по имени Зак вообще нет. Додж пытается соблазнить Тайлера, но делает глупую ошибку и выдаёт себя. Она открыто манипулирует Боди — понятно, что ребёнок не может с ней бороться. Она живёт в доме Элли под именем Лукаса, но Элли и Руфус держат это в секрете. Читатели комиксов, впервые посмотрев сериал, скорее всего, подумают, что создатели полностью опустили сюжетную линию Зака, — и только в самом финале сезона выясняется, что Гейб всё это время играл ту же роль, манипулируя Кинси с помощью идентификационного ключа. Это действительно гениальный поворот.

19. Пропущенные ключи

К моменту, который более или менее можно соотнести с финалом первого сезона, Локки уже обнаружили несколько ключей, не показанных в сериале. Например, ключ Геркулеса делает человека в три раза сильнее, а с помощью гигантского ключа можно стать огромным. Эти ключи пока не были представлены в сериале, но создатели ещё могут использовать их в следующих сезонах.