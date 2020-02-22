7 февраля на стриминговом сервисе Netflix вышел первый сезон долгожданного сериала «Ключи Локков», основанного на одноимённой серии комиксов Джо Хилла. Поклонники комиксов уже могли заметить, насколько сериал отличается от первоисточника: он не настолько жесток и похож скорее на семейную драму, а не на фильм ужасов. Чтобы было легче подметить все главные отличия между книгами и сериалом, издательство fanzon подготовило перевод статьи GameSpot.

Перед прочтением предупреждаем о спойлерах и рекомендуем ознакомиться с оригинальной серией комиксов «Ключи Локков». На данный момент на русском выпущено четыре тома, а ещё два запланированы на весну.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Экранизация — отдельный вид искусства

Экранизации «Ключей Локков» от Netflix повезло по многим статьям. Тут и смешение ужасов, фэнтези и драмы, и солидная фан-база первоисточника, и целостность истории — комикс уже завершён, у него есть начало, середина и конец. Не все громкие адаптации могут этим похвастать.

Но даже почти идеальный исходный материал не может быть адаптирован слово в слово (или, в данном случае, панель за панелью), в результате получается другое произведение. Большинство фанатов это понимают, и потому изменения, которым подверглись «Ключи Локков», пройдя путь от страниц комиксов до шоу на Netflix, скорее очаровывают, чем разочаровывают.

«Ключи Локков» на Netflix: 19 главных расхождений между комиксами и сериалом по версии GameSpot

Мы, как поклонники оригинальных «Ключей Локков», не могли не отметить отличия между комиксом и сериалом. Их мы перечислили ниже — читайте на здоровье!

Внимание, спойлеры! В этой статье мы обсуждаем сюжет всего сериала и всех комиксов. Вас предупредили.

1. Баланс хоррора и фэнтези

Комиксы «Ключи Локков» поражают удивительным балансом между чарующей мистикой Дома Ключей, которую обнаружили подростки и дети, и кошмаром смертоносных потусторонних сил, желающих забрать ключи себе. Но комиксы скорее тяготеют к жанру хоррора, они наполнены физическим ужасом и запёкшейся кровью. Сериал гораздо ближе к фэнтези. Этот серьёзный сдвиг в тоне повествования, который поклонникам комиксов может показаться слишком резким, не случаен: разговаривая с GameSpot, исполнительный продюсер Карлтон Кьюз сказал, что создатели сериала стремились к соотношению «три части фэнтези к одной части ужаса».

Это своего рода интуитивный процесс. Вместе с [шоураннером] Мередит [Аверилл] мы работали над «Призраками дома на холме», а я до этого делал «Мотель Бейтсов», и я думаю, что нам обоим очень понравился манящий, тёплый, душевный подтекст в комиксах Джо [Хилла]. И мы захотели, чтобы это нашло отражение в истории, в нашей адаптации. Ужас был для нас всего лишь элементом, а фэнтези — основным стержнем.

2. Судьба Марка Чо

Начало сериала сильно отличается от оригинальной версии . Первый персонаж, которого мы встречаем, — Марк Чо, который в книгах не дожил до зрелого возраста. Правда, на экране он уже через несколько мгновений приносит себя в жертву.

3. Спичечный ключ

Спичечный ключ — новшество сериала. В комиксах десятки ключей, однако Джо Хилл никогда не описывал ключ, который создаёт огонь.

4. Отряд Тома Савини

Некоторые персонажи сериала, такие как Тайлер, Боди и Кинси, более или менее похожи на себя из комиксов. Но другие были придуманы с нуля — например, Отряд Савини. В книгах друзья Кинси — это Скот, Джамал (его нет в сериале) и Джеки (в сериале у неё новая роль — возлюбленная Тайлера). У группы нет названия, они не интересуются фильмами ужасов и не снимают кино. Скот в книгах совершенно другой — там он панк, татуированный с ног до головы и куда менее застенчивый. Других членов Отряда, включая Гейба, в комиксах вообще нет.

«Ключи Локков» на Netflix: 19 главных расхождений между комиксами и сериалом по версии GameSpot 6

5. Другие второстепенные персонажи

В сериале Джеки — возлюбленная Тайлера и страстная поклонница Джейн Остин. В комиксе она вместе с Кинси входила в команду легкоатлетов и в итоге начала встречаться со Скотом. Несколько других персонажей, вроде Иден и Хави, придуманы для сериала, а некоторых книжных персонажей, например Джордана Гейтса, нет в шоу.

6. Сэм Лессер

Сэм в экранизации значительно изменился. Он гораздо менее опасен, и не только потому, что в сериале пропущена сцена, где Тайлер разбивает ему лицо кирпичом. В шоу у Сэма на лбу совсем небольшой шрам, а в книжной версии — швы крест-накрест. Кроме того, в книгах Сэм никогда не изображается как странноватый шут, как происходит в экранизации. Там он гораздо более жуткий. Когда вместе со своим другом он нападает на Локков в первый раз и убивает Рэнделла, он также нападает на Нину (пожалуй, есть что-то хорошее в том, что это не вошло в сериал). В целом книжный Сэм гораздо более опасен — когда он сбегает и направляется в Дом Ключей, за ним тянется след из зверски убитых людей.

«Ключи Локков» на Netflix: 19 главных расхождений между комиксами и сериалом по версии GameSpot 5

7. Правила Доджа

В сериале есть странное правило, которого не было в комиксах: Додж не может взять ключи у Локков — только если они сами решат их отдать. Причина, вероятно, в том, что Локки выступают «хранителями ключей» и связаны с ними семейной магией, хотя это не полностью объяснено в первом сезоне. В комиксах Тайлер и Кинси просто очень хорошо прячут ключи.

8. Алкоголизм Нины

Нина — пьяница как в сериале, так и в книгах. Но в комиксах мы не видим её падения: на момент начала истории она уже пристрастилась к алкоголю. Её алкоголизм усиливается на протяжении всей серии комиксов, но она не борется со своим пагубным пристрастием так, как в шоу.

«Ключи Локков» на Netflix: 19 главных расхождений между комиксами и сериалом по версии GameSpot 4

9. Идентификационный ключ

Идентификационный ключ — ещё одна выдумка сериала. В комиксах были представлены два отдельных ключа для изменения внешности: гендерный ключ, который меняет пол, и скин-ключ, который меняет расу. Идентификационный ключ служит им заменой.

10. Головной ключ

Головной ключ — ещё один пример того, что в сериале всё работает совсем не так, как в комиксах. Сцены, в которых персонажи открывают свои черепа, как ящики с игрушками, и разглядывают их содержимое, стали одними из самых известных в комиксе. В шоу использование ключей выглядит менее шокирующим. Персонажи больше не вскрывают свои головы, словно консервные банки, а отворяют появившуюся в комнате дверь — или, например, открывают тот же ящик с игрушками.

«Ключи Локков» на Netflix: 19 главных расхождений между комиксами и сериалом по версии GameSpot 3

11. Зеркальный ключ

Ещё один новый ключ, придуманный для сериала, — зеркальный, который, как объясняет Додж Боди, позволяет заманить врагов в «тюрьму собственной личности». Благодаря ему можно вызвать отражение врага, которое заманит его в зеркало. Ничего похожего на этот ключ в книгах нет, хотя там есть множество ещё более странных ключей.

12. Цветочный ключ

Цветочный ключ, едва ли не самый загадочный из всех, — тоже нововведение сериала. Что именно он делает, описать трудно. Тайлер и Кинси используют его на дереве, и кувшины с воспоминаниями их дяди Дункана поднимаются из земли. Рэнделл Локк, вероятно, использовал цветочный ключ, чтобы спрятать их там, — но в этом ли его предназначение?

13. Призрак дедушки Чемберлина

Чемберлин Локк в комиксах совершенно иной. В оригинале Боди вообще его не встречает во время полёта, используя призрачный ключ, — эта сцена полностью придумана для сериала. В оригинале Чемберлин связан с прошлым Дома Ключей, он появляется во флешбэках и в спин-оффах.

14. Страх Кинси

Кинси и в комиксах, и в сериале борется со страхом — но по-разному. В комиксах, где головной ключ работает по-другому, страх Кинси размером с мышь, и она держит его (вместе с печалью) в бутылке из-под содовой на прикроватной тумбочке. В шоу её страх размером с человека, и Кинси хоронит его в лесу.

15. Музыкальная шкатулка

Музыкальная шкатулка и сопровождающий её ключ играют в комиксах гораздо меньшую роль: Локки обнаруживают его гораздо позже и почти не используют. И, естественно, в комиксах они не приносят музыкальный ключ в школу и не используют его силу, чтобы унизить одноклассника.

«Ключи Локков» на Netflix: 19 главных расхождений между комиксами и сериалом по версии GameSpot 2

16. Тени

В комиксах тени принимают очень специфические формы, в зависимости от того, кто их изначально отбрасывает. В сериале они показаны просто призрачными монстрами.

17. За Чёрной дверью

Когда в комиксах открывается Чёрная дверь, за ней мы видим адский пейзаж в духе Лавкрафта, полный демонов, похожих на глазные яблоки. Они проникают за дверь и вызывают жажду убийства во всех, к кому прикасаются. В сериале они куда менее страшные. Кто испугается «светящихся пуль»?

18. Додж / Лукас / Зак / (Гейб)

Это, пожалуй, самое заметное отличие между книгами и сериалом. В книгах, когда Додж сбегает из колодца в Доме, она немедленно использует ключ, чтобы вернуться в свою «естественную» форму — лучшего друга Рэнделла, Лукаса. Лукас стрижёт волосы, вставляет в губу необычное кольцо и сразу же завязывает дружбу с Тайлером и Кинси. Назвавшись Заком, он становится лучшим другом Тайлера и начинает встречаться с Кинси, чтобы заставить их доверить ему ключи. Боди не распознаёт в нём существо из колодца, но некоторые персонажи понимают, кто он такой, поскольку он выглядит точно так же, как Лукас. Чтобы сохранить своё прикрытие, ему приходится много убивать. Но в то время как мы, читатели, знаем, кто перед нами, Локкам требуется много времени, чтобы это понять.

В сериале персонажа по имени Зак вообще нет. Додж пытается соблазнить Тайлера, но делает глупую ошибку и выдаёт себя. Она открыто манипулирует Боди — понятно, что ребёнок не может с ней бороться. Она живёт в доме Элли под именем Лукаса, но Элли и Руфус держат это в секрете. Читатели комиксов, впервые посмотрев сериал, скорее всего, подумают, что создатели полностью опустили сюжетную линию Зака, — и только в самом финале сезона выясняется, что Гейб всё это время играл ту же роль, манипулируя Кинси с помощью идентификационного ключа. Это действительно гениальный поворот.

«Ключи Локков» на Netflix: 19 главных расхождений между комиксами и сериалом по версии GameSpot 1

19. Пропущенные ключи

К моменту, который более или менее можно соотнести с финалом первого сезона, Локки уже обнаружили несколько ключей, не показанных в сериале. Например, ключ Геркулеса делает человека в три раза сильнее, а с помощью гигантского ключа можно стать огромным. Эти ключи пока не были представлены в сериале, но создатели ещё могут использовать их в следующих сезонах.

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