Что почитать: новый омнибус Пратчетта и иллюстрированный роман от автора «Электрического штата»

В новом выпуске рубрики «Что почитать» у нас пара анонсов от издательства «Эксмо», которое готовит к выпуску новый омнибус Терри Пратчетта «Ведьмы Плоского Мира» и иллюстрированный роман от автора «Электрического штата» Саймона Столенхага.

Терри Пратчетт

«Ведьмы Плоского мира»

В ноябре «Эксмо» выпустить новый большой омнибус Терри Пратчетта, который расскажет о ведьмах Плоского мира.

Всем известно, что Плоским миром правит волшебство. За волшебство отвечают волшебники Незримого Университета из славного города Анк-Морпорк. Но есть ещё древняя магия, которой служат ведьмы. И иногда только ведьмы и могут спасти Плоский мир от надвигающейся катастрофы, будь то упертость волшебников, королевские интриги, вуду или происки коварных эльфов. Великолепное трио — Матушка Ветровоск, нянюшка Ягг и Маграт Чесногк — в четырех романах о ведьмах от блистательного сэра Терри Пратчетта!

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Саймон Столенхаг

«Байки из петли»

В декабре в рамках серии «Like Book: Графический бестселлер» издательство «Эксмо» выпустит новый иллюстрированный роман от автора «Электрического Штата» Саймона Столенхага — «Байки из Петли». Объём книги — 128 страниц.

1954 год. Шведское правительство принимает беспрецедентное решение – объявлен старт строительства крупнейшего в мире ускорителя частиц. Объект, завершенный в 1969 году и расположенный глубоко под землей пасторальной сельской местности, одновременно и пугает, и завораживает. Люди называют это чудо техники Петлей. И эта книга – истории из нее.