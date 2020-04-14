В новом выпуске «что почитать» — ещё пара хорроров, которых нам так не хватает на фоне обстановки. Издательство «Полтергейст Пресс» представляет зомби-роман «Воскрешение», а «Астрель-СПб» показала первый омнибус сборников Клайва Баркера.

Брайан Кин

«Воскрешение»

Вот так выглядит обложка первого романа в цикле «Воскрешение». Книга вышла ещё в 2003-м, а до нас добралась только сейчас. Тогда же она получила премию Брэма Стокера в номинации «дебютный роман».

Ничто не остается мертвым надолго. Покойники возвращаются к жизни, разумные, решительные… и очень голодные. Спасение кажется Джиму Тёрмонду, одному из нескольких уцелевших в этом кошмаре, недостижимым. Однако его сын все еще жив, и их разделяют сотни миль. Шансы на успех ничтожны, но Джим клянется найти мальчика — или умереть. Вместе с престарелым священником, мучимым чувством вины ученым и бывшей проституткой он отправляется в путешествие через всю страну. Героям предстоит сразиться с врагами, живыми и мертвыми, и еще более страшным злом, что ждет их в конце приключения.

Выход запланирован на май.

Клайв Баркер

«Книги крови I-III»

«Астрель-СПб» анонсировала переиздание всех шести томов «Книг крови» — в формате двух омнибусов. Первый сборник с книгами I-III выйдет уже этой осенью. Работа Баркера была отмечена «Всемирной премией фэнтези», «Британской премией фэнези» и «Премией Брэма Стокера за заслуги перед жанром».

«Каждый человек – это книга крови. Мы все алые, когда открыты». Здесь мертвые рассказывают свои истории, вырезая их на теле живых. Здесь бродят чудовищные гиганты, состоящие из людей, в нью-йоркском метро скрываются страшные тайны, оживают древние монстры, а грань между страхом и наслаждением тонка как никогда. Перед вами первые три тома легендарных «Книг крови» Клайва Баркера. Они впервые издаются на русском языке под одной обложкой и с предисловием автора. Эти рассказы стали классикой не только хоррора, но и мировой литературы. Кровавые и поэтичные, зловещие и провокационные, они радикально изменили жанр ужасов и до сих пор являются непревзойденными образцами по-настоящему страшных и мрачных историй.

Объём 768 страниц. Выход намечен на май.

Содержание

Клайв Баркер. Книга крови I

Клайв Баркер. Книга крови (рассказ)

Клайв Баркер. Полночный поезд с мясом (рассказ)

Клайв Баркер. Йеттеринг и Джек (рассказ)

Клайв Баркер. Свиной кровавый блюз (рассказ)

Клайв Баркер. Секс, смерть и сияние звёзд (рассказ)

Клайв Баркер. Холмы, города (рассказ)

Клайв Баркер. Книга крови II

Клайв Баркер. Страх (рассказ)

Клайв Баркер. Адский забег (рассказ)

Клайв Баркер. Её последняя воля (рассказ)

Клайв Баркер. Кожа отцов (рассказ)

Клайв Баркер. Новое убийство на улице Морг (рассказ)

Клайв Баркер. Книга крови III

Клайв Баркер. Сын целлулоида (рассказ)

Клайв Баркер. Голый мозг (рассказ)

Клайв Баркер. Исповедь савана (рассказ)

Клайв Баркер. Козлы отпущения (рассказ)

Клайв Баркер. Остатки человеческого (рассказ)