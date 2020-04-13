Что почитать: хоррор «Дом окон» Джона Лэнгана и космоопера «Глубина: Прыгун» Марцина Подлевского

На карантин «Астрель» подготовила целую россыпь анонсов для своих серий. Встречаем «Дом окон» от мастера хорроров Джона Лэнгана и польскую космическую оперу «Глубина: Прыгун» Марцина Подлевского.

Джон Лэнган

«Дом окон»

Новый роман автора «Рыбака» — любопытное прочтение знакомой темы «Дом с привидениями». Выходит, разумеется, в серии «Мастера ужасов».

Когда Роджер Кройдон, профессор английской литературы и знаменитый исследователь творчества Чарльза Диккенса, бесследно исчезает, все подозрения падают на его молодую жену, Веронику Кройдон. Вдова хранит молчание, пока в поместье Кройдонов, странный и загадочный Дом Бельведера, не приезжает молодой автор хорроров, который становится невольным слушателем ее исповеди. То, что он узнает, станет самой необычной и зловещей историей о доме с привидениями, о сделке с преисподней, о проклятиях, о необычных формах жизни и иных мирах. Историей, чьи истоки уходят в глубь веков, а география простирается от маленького городка в долине Гудзона до Афганистана.

Точной даты нет — ориентируемся на май или даже июнь.

Марцин Подлевский

«Глубина: Прыгун»

А эта польская новинка выйдет в серии «Звёзды научной фантастики». С языка оригинала её перевёл Кирилл Плешков.

Добро пожаловать в новое измерение постапокалипсиса. Это Выжженная Галактика — Млечный Путь, который много лет назад был разрушен серией чудовищных войн. Это космос, в котором люди выживают в остатках погасших систем, искусственный интеллект вызывает страх, а представители иного разума, изгнанные в дальние пределы космоса, стали героями пугающих легенд. Это вселенная Глубины — загадочного, безумного измерения, которое позволяет путешествовать на огромные расстояния, но бодрствующего человека сводит с ума, а то и вовсе может превратить в чудовище. Это мир Миртона Грюнвальда, который потерял свой корабль и команду. И теперь сделает все, чтобы снова отправиться к звездам. Только это будет нелегко. У его нового корабля темное прошлое. Его новая команда скрывает множество тайн. И он еще не знает, что на новой работе столкнется с настоящим кошмаром.

Объём 732 страницы. Ориентировочно выходит также в мае.