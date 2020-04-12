Что почитать в день космонавтики?

Космос всегда манил человечество. Мы открывали для себя его тайны и познавали его масштаб долгие века, и он продолжает оставаться загадочным и притягательным. Тем не менее он стал немного ближе, когда мы научились преодолевать тонкую границу атмосферы родной планеты. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин расширил горизонты Земли, став первым человеком, полетевшим в космос.

Теперь 12 апреля мы празднуем День космонавтики, и в честь этой даты мы решили рассказать о фантастике о космосе, вышедшей за последние годы.

«Дети времени» — Адриан Чайковски

Хотя роман Адриана Чайковски «Дети времени» увидел свет недавно, по духу он напоминает классику фантастики — работы таких авторов, как Артур Кларк и Айзек Азимов. Корабль-ковчег с тем, что осталось от человеческой цивилизации, летит на поиски нового дома. Планета, к которой он приближается, однажды должна была стать местом смелого эксперимента доктора Авары Керн. Сюда планировали заселить обезьян, заражённых специальным нановирусом, что ускоряет процесс эволюции. Из-за террориста-смертника эксперимент провалился, обезьяны погибли. Но нановирус все же вступил в реакцию с экосистемой планеты, найдя себе других носителей. А доктор Авара Керн, загрузив свое сознание в компьютер челнока, впала в анабиоз и провела века на орбите планеты.

На Земле и в ее колониях в это время развязалась жестокая, но короткая война, из-за которой технический прогресс откатился далеко назад. Для тех, кто летит сейчас на ковчеге, возможности человечества эпохи Авары Керн стали недостижимой мечтой.

В «Детях времени» много свежих идей и попыток найти неизбитые ответы на вопросы, которые были заданы в фантастике множество раз, но не теряют актуальности. Это книга о ценности наследия и новых путях в будущее. Времени здесь действительно уделяется много внимания: масштабный сюжет охватывает тысячелетия. Эволюция другого вида — пауков — показана невероятно убедительно и захватывающе, а конфликты внутри экипажа человеческого корабля подчас кипят так, будто людей не отделяет от бесконечной пустоты космоса лишь обшивка их ковчега.

«Пространство» — Джеймс Кори

Цикл Джеймса Кори (псевдоним для соавторов Дэниела Абрахама и Тая Френка) — масштабная история, сочетающая в себе сразу несколько жанров. Действие романов поначалу ограничено Солнечной системой, при этом расстановка сил в ней закостенелая, но шаткая. Земля страдает от перенаселения и старается удержать статус ключевого игрока на политической арене Солнечной системы. Марс отвоевал свою независимость, и весь его народ слаженно трудится на благо будущих поколений. Жители станций на астероидах работают в суровых условиях и не очень любят жителей «внутренних планет», у которых «есть все». С каждым поколением условия жизни накладывают на всех свой отпечаток, сильнее отделяя народы друг от друга.

А теперь добавьте в этот котел политики, ксенофобии, террористов, опасные внеземные биотехнологии и маленький космический кораблик, команда которого пытается поступать правильно. Джеймс Холден и компания — то, что осталось состава от крупного ледовоза, когда они приняли сигнал о помощи, который не стоило принимать. Их бросит в гущу событий, которых они сами толком не понимают, когда подпольные эксперименты с той внеземной биотехнологией навсегда изменят Солнечную систему. Непонимание рождает хаос, хаос рождает страх, и почти все герои действуют вслепую. Здесь будет много экшена, причем в условиях действительно сурового космоса, где малейшая ошибка может стоить героям жизни. Но еще больше — сложных и страшных решений, которые принимают несколько, а расплачиваться за них будут тысячи.

Книги Кори беспощадны к персонажам и, опосредованно, — к читателям. Приятные вам герои будут страдать, иногда — гибнуть, а количество сопутствующих жертв буквально не поддается счету. Но это заставляет следить за историей, затаив дыхание. Твердая НФ составляющая и великолепно прописанные конфликты делают цикл Кори одним из наиболее сильных образцов жанра последних лет.

«Шесть пробуждений» — Мер Лафферти

Научная фантастика, посвященная вопросам клонирования, и герметичный детектив под одной обложкой. «Шесть пробуждений» — роман о корабле, который летит создавать колонию вдали от Земли. Несколько тысяч спящих пассажиров и шестеро членов команды, которым доверен корабль на долгие годы полета. Капитан, помощник капитана, два механика, врач, пилот. Все они — клоны, и в случае смерти их сознание будет загружено в новые тела, которые ждут своего часа в специальных цистернах. И однажды они просыпаются в этих цистернах все вместе, рядом с трупами предшественников. Без памяти не только о последних часах — о годах своей прошлой жизни. Убийцей может быть только кто-то из шести.

Космос здесь служит скорее декорацией: огромный корабль, которому лететь до пункта назначения еще сотни лет, помощи ждать неоткуда, положиться можно только на себя. Читателей ждут шесть историй, по одной от лица каждого из персонажей, в которых мы будем знакомиться как с их предысторией, так и с тем, как они справляются с текущей ситуацией. А прошлое у всех шестерых богатое, и каждому есть, что скрывать. Поиски убийцы сильно осложнены, ведь доверять друг другу в таких условиях затруднительно.

Роман охватывает множество вопросов, связанных с подобным видом клонирования. Прежде всего — какое влияние это оказывает на общество в целом и отдельного человека. При этом роман читается, как первоклассный детективный триллер — автор великолепно интригует и нагнетает напряжение.

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«Пороховая Луна» — Дэвид Пэдрейра

В 2058 году в следствии «перегрева и перенаселения» Земли случился Термический Максимум. Всплытие метана со дна Тихого Океана спровоцировало серию климатических катастроф, за ними потянулись социальные… Население планеты существенно сократилось и, забыв былые разногласия, приложило все силы к поиску выхода из ситуации. Выход нашелся на Луне. Он в использовании залежей гелия-3, на котором работают термоядерные реакторы нового образца. Осталось только наладить добычу.

К 2072 году кризис миновал. Лунные рабочие живут и трудятся в тяжелых условиях, но человечество вернулось к процветанию и забыло былую самоотверженность. От лунных шахт требуют в первую очередь прибыли, в то время как оборудование приходит в негодность в негостеприимной среде. Напряжение нарастает и разрешается в первом убийстве, нарушающем важнейший космический принцип «Безопасность для всех». Там, где против тебя обращается сама среда, в которой ты живешь, помогает только то, что ты всегда можешь положиться на других людей. Это больше не так, и бывшему военному Кэдену Дэкерту предстоит найти виновника преступления.

Быт «шахтеров» описан максимально подробно, воссоздавая сложности, с которыми они сталкиваются ежечасно. Экстремальные условия, одиночество космоса, запах пороха и предчувствие Первой Лунной Войны. Для персонажа, который от войны успел порядком устать, эта ноша грозится стать слишком тяжкой. Благодаря этому политический триллер, в который погружается Дэкерт, расследуя смерть коллеги, становится еще более напряженным. Это мрачный роман, в котором автор попытался изобразить достоверную картину ближайшего будущего. Люди остаются людьми, война не меняется, а на Луну приятнее смотреть с Земли.

«Гамбит девятихвостого лиса» — Юн Ха Ли

Пожалуй, самая удивительная научная фантастика в нашей подборке. Это роман, написанный математиком, где соблюдение календаря определяет работоспособность механизмов. Космическая империя диктует соблюдение государственных праздников и ритуалов, отклонения именуются календарной ересью и пресекаются быстро и жестко. Ведь если позволить такой ереси распространиться, может отказать имперское оружие или даже двигатели кораблей. Это завязано на математических принципах, как и военные формации империи.

Главной героине Кел Черис (Кел — местная каста военных) ради победы в битве пришлось использовать против еретиков их же оружие. Такое строго наказывается, но, отметив ее способности, начальство дало Черис шанс восстановить свою честь. Правда, как водится, для этого нужно выполнить почти невозможное задание: отбить у еретиков неприступную крепость. А поскольку в таком деле пригодится любая помощь, то напарник у Черис будет необычный. Гениальный и безумный «немертвый» генерал Джедао будет «жить» у нее в голове. С военным гением Джедао, не проигравшим ни одной битвы, у Черис появляется призрачная надежда на успех.

«Гамбит девятихвостого лиса» подкупает действительно удивительным сеттингом, описание которого в двух словах выходит сумбурным, но на страницах книги распускается, точно математическая формула цветка. Мир, создаваемый автором, самобытен и подчиняется своим необычным законам беспрекословно и во всех сферах жизни. Касты различаются не только занятиями, но и образом мышления. А за динамикой дуэта двух небанальных и умных главных героев очень интересно наблюдать.