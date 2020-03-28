Адриан Чайковски «Дети времени»: научная фантастика в духе Азимова и Кларка

Достигнув пика своего развития, человечество решило поиграть в богов и создать на одной из терраформированных планет новую разумную жизнь. Однако религиозные фанатики не позволили воплотить идею в реальность, а последовавшая гражданская война погрузила человечество в тёмные века. Спустя много поколений люди покидают умирающую Землю на корабле-ковчеге и устремляются на поиски нового дома — к той самой планете, на которой готовился смелый научный эксперимент. Но там уже вовсю развивается собственная цивилизация, импульс для зарождения которой невольно дал человек…

Adrian Tchaikovsky «Children of Time» Жанр: научная фантастика

Выход оригинала: 2015

Художник: Н. Плутахин

Переводчик: Т. Черезова

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020

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Ким Стэнли Робинсон «Аврора»

Адриан Чайковски пока не слишком известен в России, хотя его по праву можно назвать одним из самых ярких и многогранных современных фантастов Британии. И самый значимый его текст — это именно «Дети времени»: тысячи положительных отзывов на Amazon и Goodreads, восторженные рецензии критиков и премия имени Артура Кларка служат тому подтверждением. Главный залог такого успеха — не покидающее во время чтения чувство, что роман могли бы написать мэтры фантастики вроде того же Кларка или Айзека Азимова, живи они в наши дни. Это серьёзная, вдумчивая фантастика идей с эпическим размахом и интересным использованием научных допущений.

В романе две магистральные сюжетные линии, и до поры они развиваются совершенно независимо друг от друга. Одна посвящена экипажу космического корабля, который должен доставить людей на новую планету, пригодную для жизни. Многолетний полёт, когда пассажиры и большая часть команды находится в стазисе и пробуждается только по необходимости, сам по себе сопряжён с множеством сложностей. И они усугубляются тем, что «современные» люди используют технологии, которые достались им в наследство от далёких предков и которые они плохо понимают. Вдобавок по мере того, как корабль начинает выходить из строя, среди членов экипажа начинаются споры о том, как спасать человечество, и споры со временем выливаются в конфликты. Конечно, подобные истории о кораблях-ковчегах писали и до Чайковски. Но ему удалось привнести в традиционный для НФ сюжет несколько интересных штрихов.

Да, противоречия между фракциями на Земле уходили глубоко: социальные, экономические, или просто «мы» и «они». Но Керн добилась запуска «Брина» много лет назад, преодолев мощнейшее сопротивление. Теперь же сама эта идея стала своего рода козлом отпущения, которого обвиняли в расколе человеческого рода. «Все они — толпа галдящих приматов. Прогресс — вот, что важно. Воплотить потенциал человечества и прочих форм жизни». Она всегда яростно боролась против усилившегося в последние годы сопротивления консерваторов, самым ярким образцом которого стали террористы из «Нон Ультра Натуры». «Их послушать, так мы все должны вернуться в пещеры. Обратно на деревья залезть. Да весь смысл цивилизации в том, чтобы преодолеть природные ограничения, примитивные вы зануды!»

Однако главным козырем книги стала вторая сюжетная линия, посвященная… разумным паукам, чью эволюцию невольно спровоцировали люди прошлого. Писатель рассказывает о многих веках развития паучьей цивилизации, останавливаясь на ключевых точках в их истории. Например, войне с другим народом, претендующим на власть над планетой. Первом столкновении со странными гигантскими созданиями, пришедшими с небес. Научно-религиозных изысканиях и конфликтах, связанных с таинственным объектом на орбите — артефактом павшей человеческой цивилизации, который пауки воспринимают как бога.

Чайковски очень здорово и убедительно показывает существ, мыслящих и решающих проблемы совсем иначе, нежели люди, — хотя многие сложности, с которыми сталкивается цивилизация пауков, схожи с теми, что выпадали на долю человечества. Так, у пауков со временем в полный рост встаёт проблема эмансипации: на протяжении многих поколений самки были доминирующим полом, а самцы воспринимались как расходный материал. Но разрешается эта ситуация, как и другие, вокруг которых выстроена «паучья» сюжетная линия, совсем не так, как в земной истории. Вообще, Чайковски очень интересно переосмысливает многие цивилизационные проблемы через призму истории вымышленного народа.

Под обложкой «Детей времени» читателей ждёт одновременно драматическая история о борьбе цивилизации за выживание — и впечатляющий по задумке и воплощению рассказ о развитии иного разумного вида. Когда ближе к финалу два сюжета переплетутся, на первый план выйдет вопрос, возможно ли понимание между совершенно различными существами. Дав на него ответ, Чайковски завершает свой масштабный роман мощной, красивой и оптимистичной концовкой.

Одна из лучших НФ-книг последнего времени. Роман в традициях таких классиков, как Артур Кларк и Айзек Азимов, о развитии цивилизаций, их столкновениях и борьбе за выживание.

Непрямое продолжение Роман «Дети времени» обладает завершённым сюжетом и совершенно самостоятелен. Однако спустя четыре года после выхода книги Чайковски вернулся в её мир с другой историей — Children of Ruin. На страницах этой книги читателей ждут новые герои и новый конфликт, причем, судя по отзывам западных критиков, она получилась не менее примечательной, чем «Дети времени».