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    Что почитать: продолжение Vita Nostra Дяченко и комикс «Легенда о волках»

    5 мая 2021
    Кот-император
    05.05.2021
    956
    1 минута на чтение

    В рубрике «что почитать» — два неожиданных (но, безусловно, очень приятных) анонса. «Эксмо» готовит на лето «Vita Nostra: Работа над ошибками», прямое продолжение одного из самых известных романов четы Дяченко. А издательство МИФ выпустит комикс «Легенда о волках» по мотивам одноимённого мультфильма Томма Мура.

    Сэм Саттин
    Легенда о волках

    Что почитать: продолжение Vita Nostra Дяченко и комикс «Легенда о волках» 1

    Комикс — адаптация мультфильма. Над нам работали Томм Мур, Росс Стюарт, режиссёры мультфильма, и Сэм Саттинг. Объём — 272 страницы.

    Девочка Робин и ее отец-охотник приезжают в Ирландию по приказу лорда-протектора. Он просит истребить последнюю стаю волков, которых люди боятся и издревле считают злыми животными.
    Робин не разрешают охотиться вместе с отцом, и она вынуждена целыми днями сидеть взаперти. Не выдержав, девочка сбегает в лес…

    Там она встречает задорную рыжеволосую девчонку, живущую среди тех самых грозных волков. Но все оказывается немного сложнее: на самом деле это люди, которые превращаются в волков, лишь когда спят.

    Узнав, что бояться их не нужно, Робин решает защитить стаю. Но когда жизни горожан и волков сталкиваются, отношения Робин с отцом накаляются донельзя, ведь она превращается в то, что ему поручено уничтожить…

    Выходит в мае.

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    Томм Мур и Росс Стюарт в своих работах делают то, что делал «Дисней» в девяностые, — с ирландской самобытностью и художественной раскованностью.

    Марина и Сергей Дяченко
    Vita Nostra: Работа над ошибками

    Что почитать: продолжение Vita Nostra Дяченко и комикс «Легенда о волках» 2

    Впервые писатели анонсировали прямое продолжение перед Новым годом, рассказав об этом в нашем итоговом материале. Формально Vita Nostra входит в цикл «Метаморфозы», но «Работа над ошибками» станет именно прямым продолжением.

    Прямое продолжение романа «Vita Nostra». Институт специальных технологий города Торпа, где подростков превращают в Слова великой Речи. Друзья, враги, любовь студентки Александры Самохиной с поправкой на взросление – и на осознание того, что мир несовершенен, а Сашка, с ее колоссальными возможностями, может его изменить. Если поймет, как избавиться от страха.

    Книга выходит в июле.

    В 2020-м  иностранное издание романа победило сразу в двух премиях в номинации «лучший иностранный роман».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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