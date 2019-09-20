В рубрике «что почитать» — очередное пополнение, на этот раз мы отобрали пару фэнтезийный романов. Один вы наверняка уже устали ждать, а другой порадует поклонников нелинейного повествования и миров в духе Брендона Сандерсона.

Дженн Лайонс

The Ruin of Kings

Издательство fanzon приобрело права на локализацию романа The Ruin of Kings писательницы Дженн Лайонс — одного из заметных дебютов в жанре в 2019 году. Сразу после выхода романа права на экранизацию приобрела студия Annapurna Pictures, известная по фильмам «Власть», «Охотник на лис», «Афера по-американски» и «Великий мастер». Новая картина была под угрозой из-за большой задолженности компании, но его удалось погасить — так что не исключено, что над проектом ещё поработают.

Кирин, вор и сын менестреля, вырос в трущобах, слушая истории о пропавших принцах и полных опасностей приключениях. И однажды он, против собственной воли, занимает место пропавшего принца — сына известного изменника, и оказывается в эпицентре политических интриг. Став по сути пленником в своей новой семье, Кирин осознает, что быть потерянным принцем на самом деле — совсем не то же самое, что в историях, на которых он вырос. Врали истории и о многом другом — драконах, богах, демонах, пророчествах и о том, что герой всегда побеждает. Впрочем, быть может дело в том, что Кирин вовсе не герой, и суждено ему не спасти, а уничтожить мир.

Большой отзыв о нелинейной структуре и изменчивой натуре обитателей мира можно почитать у Артёма Киселика, автора Telegram-канала «Фантастика». Точной даты выхода пока нет.

Роберт М. Вегнер

«Каждая мёртвая мечта»

«Каждая мёртвая мечта» — пятый том «Сказаний Меекханского пограничья», одного из самых ярких фэнтезийных циклов последних лет, да ещё и из Польши. Роман уже получил в этом году премию имени Януша А. Зайделя и серебряный приз премии имени Ежи Жулавского. Книгу перевёл с польского Сергей Легеза. Объём книги — 864 страницы.

На южных границах Меекхана вспыхивает восстание рабов, униженные и обездоленные хотят отомстить каждому и не щадят никого. Генно Ласкольник и его войска оказываются в самом сердце этой войны. Что они ищут среди бунтовщиков, решивших сбросить вековое иго? А за тысячи миль от разгорающейся резни, на севере, отряд Горной Стражи оказывается внутри зловещего артефакта, пришедшего из другой эпохи, тайны которого погубили уже немало жизней. Меекхан истекает кровью, и ничто не может остановить пламя, пожирающее империю. Но людям, сражающимся друг с другом, предстоит узнать, что их земля, да и они сами, стали полем боя тех, кто страшнее и могущественнее любого человека, тех, кто очень долго ждал возможности вернуться. Вернуться и все изменить. Судьбы Севера, Юга, Востока и Запада затягиваются тугим узлом, и предсказать, кто умрет, а кто останется в живых в этой битве, уже невозможно.

«Каждая мёртвая мечта» выйдет в конце октября.