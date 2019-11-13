В рубрике «что почитать» — два отечественных писателя издательства АСТ. Новый роман Макса Фрая уже отправляется на полки, а к новому году ждём новую книгу Сергея Лукьяненко — написанную в совсем другом сеттинге.
Макс Фрай
«Так берегись»
Восьмой роман цикла «Сновидения Ехо» выходит в фирменной авторской серии «Миры Макса Фрая».
Эта книга не о любви, хотя читателю так, скорее всего, покажется. И не о смерти, хотя читателю, несомненно, покажется так. Скорее уж о ненависти и жизни, такой перевертыш гораздо точнее.
Еще эта книга о границе между силой и слабостью; где она пролегает, не знает никто. О победе, оборачивающейся поражением, и о поражении, которое может обернуться победой, а может не обернуться, это уж как повезет. И о том, что продолжение в любом случае следует. Несмотря ни на что.
Всего в романе 480 страниц. Тираж уже напечатан, скоро поступит в продажу.
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Макс Фрай «Тяжелый свет Куртейна. Желтый»
Еще одна доза обыкновенного городского волшебства.
Сергей Лукьяненко
«Маги без времени»
«Маги без времени» — роман, действие которого разворачивается в новой вселенной. Как рассказывал сам писатель, возникла она внезапно, из-за чего по плану пришлось сдвинуть «Вечный дозор» и продолжение «Порога». Ранее Лукьяненко выкладывал книгу под псевдонимом на сайте.
В Империи, где без малого век правит Тёмный Властелин, живется не так уж и плохо. Натурфилософы постигают тайны науки, народ не бедствует, полиция охраняет порядок, а рунное волшебство — доступно всем.
Вот только у волшебства есть цена, и за любое чудо придется платить самым дорогим, что у тебя есть.
Особенно если ты стал врагом Повелителя Тёмной Империи.
Выход намечен на декабрь.
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