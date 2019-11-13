В рубрике «что почитать» — два отечественных писателя издательства АСТ. Новый роман Макса Фрая уже отправляется на полки, а к новому году ждём новую книгу Сергея Лукьяненко — написанную в совсем другом сеттинге.

Макс Фрай
«Так берегись»

Что почитать: Тёмный Властелин от Лукьяненко и приключения в Ехо от Фрая 1

Восьмой роман цикла «Сновидения Ехо» выходит в фирменной авторской серии «Миры Макса Фрая».

Эта книга не о любви, хотя читателю так, скорее всего, покажется. И не о смерти, хотя читателю, несомненно, покажется так. Скорее уж о ненависти и жизни, такой перевертыш гораздо точнее.

Еще эта книга о границе между силой и слабостью; где она пролегает, не знает никто. О победе, оборачивающейся поражением, и о поражении, которое может обернуться победой, а может не обернуться, это уж как повезет. И о том, что продолжение в любом случае следует. Несмотря ни на что.

Всего в романе 480 страниц. Тираж уже напечатан, скоро поступит в продажу.

Читайте также

Макс Фрай «Тяжёлый свет Куртейна. Синий»

Макс Фрай «Тяжёлый свет Куртейна. Синий». Городская сказка об иных мирах и тоске по невозможному

 19.12.2018

Очередное признание Макса Фрая в любви к Вильнюсу, который на сей раз становится городом-проводником на другую сторону бытия.

Макс Фрай «Тяжелый свет Куртейна. Желтый»

Макс Фрай «Тяжелый свет Куртейна. Желтый»

 18.07.2019

Еще одна доза обыкновенного городского волшебства.

Сергей Лукьяненко
«Маги без времени»

Что почитать: Тёмный Властелин от Лукьяненко и приключения в Ехо от Фрая 2

«Маги без времени» — роман, действие которого разворачивается в новой вселенной. Как рассказывал сам писатель, возникла она внезапно, из-за чего по плану пришлось сдвинуть «Вечный дозор» и продолжение «Порога». Ранее Лукьяненко выкладывал книгу под псевдонимом на сайте.

В Империи, где без малого век правит Тёмный Властелин, живется не так уж и плохо. Натурфилософы постигают тайны науки, народ не бедствует, полиция охраняет порядок, а рунное волшебство — доступно всем.

Вот только у волшебства есть цена, и за любое чудо придется платить самым дорогим, что у тебя есть.

Особенно если ты стал врагом Повелителя Тёмной Империи.

Выход намечен на декабрь.

Читайте также

Сергей Лукьяненко опубликовал пролог и первую главу «Вечного дозора»

Сергей Лукьяненко опубликовал пролог и первую главу «Вечного дозора»

 04.06.2019

Писатель отмечает, что это последняя глава в истории Антона Городецкого.

Сергей Лукьяненко «Порог»: фантастика в духе «Вавилона-5» 1

Сергей Лукьяненко «Порог»: фантастика в духе «Вавилона-5»

 13.06.2019

Лукьяненко возвращается в космос будущего — впервые за десять лет. Немного Брина, немного Кори, самая малость Симмонса — но несмотря на вторичность, читается с интересом.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.