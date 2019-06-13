Сергей Лукьяненко «Порог»: фантастика в духе «Вавилона-5»

XXIII столетие. Земной научный корабль «Твен» отправляется в экспедицию к системе Невар, где существует уникальная цивилизация, чтобы проверить одну гипотезу. Если она подтвердится, это может оказать решающее влияние на судьбу всего межзвёздного Соглашения. Параллельно полету «Твена» происходят разные события в других обитаемых мирах — далеко не радужные…

Жанр: научная фантастика, космическая опера

Художник: Д. Андреев

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Космос Сергея Лукьяненко» • «Соглашение», часть 1

Похоже на: Дэвид Брин, цикл «Возвышение» • Джеймс Кори, цикл «Пространство»

Спустя довольно длительное время Сергей Лукьяненко вновь обратился к космической опере, с которой некогда начинал. Последняя его книга в этом жанре — «Конкуренты» — вышла с десяток лет назад (причем, это была новеллизация игры). «Порог» — гораздо более серьёзное произведение, открывающее абсолютно новый цикл. И буквально с первых страниц автор даёт понять, что не на шутку взялся за миростроительство: книгу открывает справочник с глоссарием, базовыми документами Соглашения и списком действующих лиц. Всё призвано облегчить читателю вхождение в новый мир, довольно интересный, хотя и не слишком оригинальный — в ряде деталей он сильно напоминает вселенные Дэвида Брина или Кэролайн Черри, и не только их.

Человечество вышло в далёкий космос и обнаружило, что он полон разумной жизни — в нем тысячи различных цивилизаций. Правда, большинство из них не способны перешагнуть через определённый порог в развитии, скатываясь к самоуничтожению. Исключение — шесть цивилизаций (из пяти рас — одна раскололась на два вида), которые, освоив межзвёздные перелёты и наладив контакт, образовали Соглашение — нечто вроде современного ООН. И вот однажды члены Соглашения задаются вопросом: возможно ли, что цивилизации гибнут не случайно? Возможно ли злонамеренное воздействие некой враждебной Соглашению силы? Ради проверки этой теории и снаряжается в полёт «Твен», на борту которого находятся представители нескольких ведущих рас Галактики.

Роман называется «Порог» — и понятно почему. С одной стороны, речь о том ключевом моменте, которой наступает, когда цивилизации Галактики достигают определённого уровня развития. С другой, все миры Соглашения оказываются на пороге масштабных испытаний и, вероятно, серьёзного изменения. Из той же оперы и одно из более ранних названий книги «Предел». Ещё вариант названия — «Проблема пятого уровня», хоть и достаточно информативен (есть отсылка к нюансам развития Соглашения), но более узок по общему смыслу.

Книга получилась увлекательная — впрочем, иного от Лукьяненко и ожидать не приходится. Единственный серьезный минус — не все сюжетные линии одинаково интересны. Так, события на планете Соргос, где разумная раса копытных гуманоидов завязала бессмысленную самоуничтожительную войну, безусловно, важны для магистрального сюжета. И все же эта линия вышла пресноватой и значительно уступает остальным. Когда Лукьяненко рассказывает об экспедиции «Твена» или о взаимодействии гуманоидов и кошачих с Невара, получается куда живее.

— Все-таки, Валя, вы, русские, сплошь гомофобы.

— А вот и нет, — возмутился Валентин. — Если верить старым записям в соцсетях, то большую часть истории у нас в правоохранительные органы, в руководство спортивных команд и даже во власть набирали исключительно геев. Ты почитай!

Матиас посмотрел на Валентина с подозрением, но на лице командира не было ни тени улыбки.

— Ну… если в самом деле так… — с сомнением сказал он. — В то время это имело определенный смысл, особенно во власти. Меньше протекционизма к отпрыскам…

В остальном же к роману практически не за что придраться — разве что небольшое недоумение вызывает его антропоцентризм. Ведь, хотя герои принадлежат к разным галактическим расам, мыслят и действуют они совсем как люди. На фоне тщательно выписанных «чужих» из произведений мэтров современной космооперы вроде Энн Леки или Юн Ха Ли инопланетяне Лукьяненко выглядят бледно.

Впрочем, автор, похоже, и не пытался щегольнуть колоритностью придуманных им чужаков. Книга ведь вовсе не о контакте с иным разумом. Скорее уж о гораздо более актуальных вещах вроде пристрастия решать проблемы силовыми методами или нежелании сначала подумать, а потом делать, что так типично для человека — здесь и сейчас.