Сегодня в рамках рубрики «Что почитать» мы расскажем вам об анонсах двух фэнтезийных романов — «Знака ворона» Эда Макдональда и сборника «Новые страхи».

Эд Макдональд

«Знак ворона»

В середине апреля «Астрель-СПб» выпустит новую книгу из серии «Шедевры фэнтези» — «Знак ворона» за авторством Эда Макдональда. Это вторая часть цикла «Черные крылья», о которой довольно лестно отзываются критики.

После столкновения людей с Глубинными королями прошло четыре года. В Валенграде по-прежнему неспокойно. Теперь ночное небо озаряют огни, несущие смерть всему живому, а на улицах набирает силу жаждущий власти религиозный культ. Это последователи Светлой Леди, сотканного из света призрака, который то и дело является людям. Жизнь Рихальта Галхэрроу к лучшему не изменилась, а работа на Воронью Лапу, могущественного колдуна, стала еще труднее. Когда же из хранилища Вороньей Лапы выкрадывают артефакт ужасающей силы, Галхэрроу предстоит разобраться, кто из многочисленных врагов Валенграда в ответе за это преступление, пока не стало слишком поздно. Для этого ему и его отряду придется отправиться в самое сердце Морока.

Сборник «Новые страхи»

Также в апреле издательство «Эксмо» выпустит новую книгу в серии «Дети Лавкрафта» — сборник «Новые страхи», в который вошли произведения таких писателей, как Кристофер Голден, Рэмси Кэмпбелл, Адам Нэвилл и других. Он, между прочим, получил «Британскую премию фэнтези».