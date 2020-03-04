В новом выпуске «что почитать» делимся анонсами двух фэнтезийных романов. «„Три мушкетёра“ в мрачном мире убийств» от издательства «Фантастика» уже поступили в продажу, а продолжение «Опиумной войны» готовится к выходу.

Себастьян Де Кастелл

«Клинок предателя»

Это первый роман тетралогии «Плащеносцы», которую планируют выпустить на русском языке. Оригинал вышел в 2014-м. Книга вошла в шорт-лист премии Goodreads Choice Award за лучшее фэнтези и получила номинацию на премию Дэвида Геммела за лучший дебют. В 2016-м Де Кастелл получил награду Booknest Best Fantasy Award.

Король мертв, орден плащеносцев распущен, а в самом коррумпированном городе в мире разворачивается мощный заговор. Целая серия мастерски спланированных убийств, начавшихся с гибели юного короля-идеалиста, должна закончиться смертью сироты и уничтожить все, за что боролись плащеносцы Фалькио, Кест и Брасти. Троим героям предстоит разрушить замысел заговорщиков, спасти девочку и возродить орден, но у них нет ничего, кроме потрепанных плащей и клинков, ибо в такие дни, как теперь, каждый дворянин становится тираном, а рыцарь — разбойником, и единственное, чему можно доверять, — это клинок предателя.

Объём — 352 страницы. Книга уже поступила в продажу.

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Ребекка Куанг

«Республика Дракон»

Издательство fanzon показало обложку «Республики Дракон» — продолжения «Опиумной войны». На языке оригинала книга вышла в 2019-м.

Рин – ученица военной академии Синегарда и последняя из народа, подчинившего огонь. После гибели острова Муген от рук Рин вторжение Федерации провалилось, но война не закончена, ведь главный враг, императрица Дацзы, еще не повержена. Рин жаждет мести за смерть Алтана и с отрядом шаманов-цыке охотится за головой Гадюки, но они оказываются втянутыми в политическую игру между империей и наместником провинции Дракон. Но чего стоит Рин без сил жестокого бога Феникса, и так ли чисты помыслы союзников?

Выходит в апреле.