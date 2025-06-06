Что показали на Summer Game Fest 2025

В 00:00 по МСК начинается двухчасовая трансляция Summer Game Fest, ведущим которой вновь выступит организатор The Game Awards Джефф Кили.
Нас ждет ряд анонсов, трейлеров и — конечно! — сюрпризов. Мы по традиции будем собирать все самое интересное в заметке.
Трансляция
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Mortal Shell 2
Анонсировали продолжение соулс-лайка Mortal Shell. Релиз состоится в 2026 году. Также можно предварительно зарегистрироваться на тестирование игры.
Death Stranding 2: One the Beach
Хидэо Кодзима впервые посетил Summer Game Fest и показал отрывок из Death Stranding 2, в котором представили двух новых персонажей — Нила и Люси.
Chronicles: Medievil
Состоялся анонс средневекового экшена Chronicles: Medievil, в котором главного героя озвучивает Том Харди.
Code Vein 2
Bandai Namco неожиданно анонсировала сиквел экшен-RPG с элементами соулс-лайка Code Vein.
Game of Thrones: War for Westeros
Анонсировали стратегию в реальном времени по мотивам «Игры престолов» с подзаголовком War for Westeros.
Релиз состоится в 2025 году.
Atomic Heart II
Mundfish представила сиквел Atomic Heart, в котором авторы сделают больший упор на RPG-элементах.
Даты релиза пока нет. Игру разрабатывают на Unreal Engine 5.
The Cube
На этом Mundfish не остановилась и СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО анонсировала шутер с элементами MMORPG во вселенной Atomic Heart.
Ни слова про сроки выхода игры.
Onimusha: Way of the Sword
Новый геймплейный трейлер. Релиз в 2026 году, а больше подробностей — в августе на gamescom 2025!
ARC Raiders
Экстракшен-шутер обзавелся датой релиза — 30 октября.
Chrono Odyssey
Новый трейлер MMORPG с элементами соулс-лайка Chrono Odyssey, бета-тестирование которой пройдет через несколько недель.
Lies of P: Overture
Разработчики Lies of P показали новый трейлер DLC под названием Overture и объявили, что дополнение выйдет... уже сегодня!
Jurassic World Evolution 3
Состоялся анонс уже третьей части симулятора управления Парком юрского периода.
Релиз состоится 21 октября.
Dying Light: The Beast
Новый геймплейный трейлер спин-оффа Dying Light с подзаголовком The Beast, в котором вернется главный герой первой части.
Сурвайвл-хоррор выйдет 22 августа.
ILL
Жутчайший трейлер хоррор-шутера ILL от российских разработчиков, издателем которого выступает Mundfish.
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