Что показали на Summer Game Fest 2025

В 00:00 по МСК начинается двухчасовая трансляция Summer Game Fest, ведущим которой вновь выступит организатор The Game Awards Джефф Кили.

Нас ждет ряд анонсов, трейлеров и — конечно! — сюрпризов. Мы по традиции будем собирать все самое интересное в заметке.

Трансляция

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Mortal Shell 2

Анонсировали продолжение соулс-лайка Mortal Shell. Релиз состоится в 2026 году. Также можно предварительно зарегистрироваться на тестирование игры.

Death Stranding 2: One the Beach

Хидэо Кодзима впервые посетил Summer Game Fest и показал отрывок из Death Stranding 2, в котором представили двух новых персонажей — Нила и Люси.

Chronicles: Medievil

Состоялся анонс средневекового экшена Chronicles: Medievil, в котором главного героя озвучивает Том Харди.

Игра выйдет в 2026 году.

Code Vein 2

Bandai Namco неожиданно анонсировала сиквел экшен-RPG с элементами соулс-лайка Code Vein.

Ждем в 2026 году.

Game of Thrones: War for Westeros

Анонсировали стратегию в реальном времени по мотивам «Игры престолов» с подзаголовком War for Westeros.

Релиз состоится в 2025 году.

Atomic Heart II

Mundfish представила сиквел Atomic Heart, в котором авторы сделают больший упор на RPG-элементах.

Даты релиза пока нет. Игру разрабатывают на Unreal Engine 5.

The Cube

На этом Mundfish не остановилась и СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО анонсировала шутер с элементами MMORPG во вселенной Atomic Heart.

Ни слова про сроки выхода игры.

Onimusha: Way of the Sword

Новый геймплейный трейлер. Релиз в 2026 году, а больше подробностей — в августе на gamescom 2025!

ARC Raiders

Экстракшен-шутер обзавелся датой релиза — 30 октября.

Chrono Odyssey

Новый трейлер MMORPG с элементами соулс-лайка Chrono Odyssey, бета-тестирование которой пройдет через несколько недель.

Lies of P: Overture

Разработчики Lies of P показали новый трейлер DLC под названием Overture и объявили, что дополнение выйдет... уже сегодня!

Jurassic World Evolution 3

Состоялся анонс уже третьей части симулятора управления Парком юрского периода.

Релиз состоится 21 октября.

Dying Light: The Beast

Новый геймплейный трейлер спин-оффа Dying Light с подзаголовком The Beast, в котором вернется главный герой первой части.

Сурвайвл-хоррор выйдет 22 августа.

ILL

Жутчайший трейлер хоррор-шутера ILL от российских разработчиков, издателем которого выступает Mundfish.

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