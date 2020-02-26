Crunchyroll вчера раскрыла стартовую линейку Crynchyroll Originals (аналог Netflix Originals), в которую пока входит всего восемь проектов. Их компания показала в небольшом трейлере под песню PA PA YA!! группы Babymetal.

Все сериалы выйдут в течение 2020 года, однако точные даты пока неизвестны. Часть тайтлов мы уже увидим весной и летом.

До Crynchyroll Originals компания тоже инвестировала в производство аниме. Так, она профинансировала «Восхождение Героя Щита», «Дальше, чем космос» и другие проекты.

  • «Ложные выводы» — детектив с элементами мистики и романтики, в котором два медиума расследуют череду загадочных случаев, уже выходит на Crynchyroll.
  • Tower of God — темное фэнтези о приключениях парня в таинственной башне, правила которой ему только предстоит постичь, чтобы найти своего друга. В основу аниме лег корейский веб-комикс. Премьера состоится 1 апреля.
  • Onyx Equinox — сериал про мальчика-ацтека, которого боги решили спасти от смерти. Теперь тот обязан стать чемпионом человечества и доказать, что люди заслуживают право на существование.
  • The God of High School — еще одно аниме на основе корейского веб-комикса. Сериал расскажет о состязающихся в неком турнире старшеклассниках, которым подвластны силы богов.
  • Noblesse — фэнтези о могущественном вампире-дворянине, созданное по мотивам одноименного корейского веб-комикса. По сюжету главный герой оказывается в современной цивилизации после 820 лет сна.
  • Meiji Gekken: Sword & Gun (название может измениться) — сериал, вдохновленный историческими событиями в Японии эпохи Мэйдзи. В центре сюжета — бывший самурай, телохранитель якудзы, коварный шпион и гейша-убийца, которые хотят найти свое место в быстро развивающимся мире.
  • «ФрикАнгелы» — аниме о 12 экстрасенсах, которые должны восстановить общество на руинах Лондона после неожиданного и сурового конца света.
  • High Guardian Spice — экшен-сериал про четырех бойких девушек, которые усердно тренируются в Старшей школе хранителей, чтобы стать великими героями. И у них будет такой шанс, ведь над миром нависла неизвестная угроза.

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 29.10.2015

Трудно поверить, что это работа такого мастера, как Уоррен Эллис.

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