Телеканал The CW совместно с Warner Bros. Television готовят новый неожиданный проект. Как стало известно порталу Variety, канал хочет запустить в производство мрачный ремейк сериала «Сабрина — маленькая ведьма», который станет спин-оффом «Ривердейла», другого шоу The CW.

Сериал хотят запустить в телевизионном сезоне следующего года, с 2018 по 2019 год. За основу руководство канала может взять серию комиксов «Арчи» под названием «Леденящие истории Сабрины» (Chilling Adventures of Sabrina»), в которых рассказывается происхождение Сабрины в весьма тёмном антураже. В комиксах было много тёмного колдовства и страшных сцен, а также поднимались темы оккультизма. Сериал описывается как классика ужасов вроде «Изгоняющий дьявола» и «Ребёнок Розмари». В нём нам обещают показать двойственную сущность Сабрины — с одной стороны, простую смертную, а с другой — настоящую ведьму. Она будет бороться против силы тьмы, которые угрожают ей самой и её семье.

Новая «Сабрина» может стать спин-оффом подросткового драматического сериала «Ривердейл», который уже показывается на канале The CW. «Ривердейл» тоже основан на комиксах «Арчи», вот только от оригинала почти ничего не осталось. Вместо юмористической истории о дружбе и отношениях продюсеры The CW сделали упор на подростковую драму и убийства. Однако новая мрачная «Сабрина» может вполне вписаться в такой антураж.

Новым сериалом займётся продюсер Грег Берланти, за плечами которого главные хиты CW: «Стрела», «Флэш», «Супергёрл» и «Ривердейл». У сценаристов и продюсеров телеканала большой опыт в создании кроссоверов, так что они вполне смогут связать такие разные вселенные и таких разных персонажей.

«Леденящие истории Сабрины» — отдельная серия комиксов, которая издаётся Archie Horror, отдельным подразделением издательства Archie Comics. Она рассказывает о молодых годах Сабрины в 1960-х. С 1996 по 2004 года на ТВ выходил ситком о юной волшебнице «Сабрина — маленькая ведьма». Это был весёлый сериал, в котором рассказывалось о событиях в жизни 16-летней девушки, узнавшей, что она ведьма. Первые четыре сезона транслировал канал ABC, а оставшиеся три показали на канале The WB. Позже этот канал стал называться The CW.