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Да, Генри Кавилл сыграет одну из главных ролей в сериале по Warhammer 40,000

Дмитрий Кинский
4 августа 14:47
355
1 минута на чтение
Генри Кавилл подтвердил, что исполнит одну из ведущих ролей в дебютном проекте Amazon по Warhammer 40,000.
Также актер отметил, что это будет сериал, сценарий для которого как раз пишет Майк Флэнаган («Призрак дома на холме»).
Кроме того, Кавилл выступает исполнительным продюсером анимационного спин-оффа эпизода из «Секретного уровня» — про Дозор Смерти.
Когда выйдет первый проект, пока неизвестно.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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