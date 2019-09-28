Студия Disney нашла постановщика для сериала про Оби-Вана Кеноби. Режиссёром шоу станет Дебора Чоу. Она уже работала с франшизой «Звёздные войны» — сняла два эпизода для первого сезона «Мандалорца». Кроме этого, Чоу также ставила серии для «Джессики Джонс», «Мистера Робота», «Человека в высоком замке» и «Американских богов».

Сценарий для сериала напишет Хуссейн Амини («Алиенист», «Драйв»). Ранее инсайдеры сообщали, что в основу скрипта лягут разработки для сольного фильма про Оби-Вана. Сюжет расскажет о событиях спустя восемь лет после фильма «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов».

Всего в мини-сериале будет 6-8 эпизодов. Съёмки начнутся в 2020 году. Юэн Макгрегор вернётся к роли магистра-джедая.