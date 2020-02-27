Larian Studios в рамках прямой трансляции с выставки PAX East в Бостоне впервые показала примерно 80 минут геймплей Baldur’s Gate 3 и продемонстрировала главные особенности игры.

Как оказалось, это будет не заранее приготовленный ролик. Глава студии Свен Винке решил лично поиграть в RPG на трансляции. По его словам, он не знает, что произойдет дальше.

Запись трансляции

Вступительная кинематографическая заставка

45 минут игрового процесса от VG247

Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в течение 2020 года.

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