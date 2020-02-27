За десяток часов до первого показа геймплея Baldur’s Gate III в сети появились первые скриншоты игры. Ролик должны продемонстрировать на PAX East в ночь на 28 февраля, но на портале Jeux кадры появились раньше времени.

На них можно разглядеть расы Забытых королевств, среди которых не только типичные эльфы, но и гитьянки и иллитиды, обитатели планов. Интерфейс диалогов и управления напоминает смесь Divinity: Original Sin 2 и Neverwinter Nights 2. Можно разглядеть дополнительную реплику, которая основана на расе персонажа.

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Точной даты выхода игры пока нет, но студия планирует выпустить её в раннем доступе до конца 2020-го. В основу ляжет Dungeons & Dragons 5ed, а события развернутся спустя сто лет после дилогии.

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